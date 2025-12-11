Gobernador de Washington declara estado de emergencia por inundaciones
Publicado el11/12/2025 a las 12:12
- Emergencia por inundaciones severas
- Lluvias récord en Washington
- 75.000 personas en riesgo
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró este miércoles un estado de emergencia ante las graves inundaciones que afectan a varios condados y mantienen en alerta de evacuación a más de 75.000 personas.
Un río atmosférico ha golpeado al estado desde el lunes pasado dejando varios centímetros de lluvia y provocando acumulaciones peligrosas de agua.
Las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar en las próximas horas.
Inundaciones en Washington generan emergencia estatal
BREAKING: 100,000+ people could face evacuation orders in Washington due to rivers rising to historic levels overnight, as 3-5″+ of additional rainfall is on the way.
Major and record river flooding is expected, which will bring a significant risk to life and property,… pic.twitter.com/97bwX4VXBh
— Max Velocity (@MaxVelocityWX) December 11, 2025
Se esperan más precipitaciones y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó entre 15 y 20 centímetros de lluvia desde el miércoles por la mañana hasta el jueves por la tarde en comunidades del extremo oeste.
Las zonas más altas del estado fronterizo con Canadá podrían superar los 20 centímetros de lluvia, elevando aún más el riesgo.
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«Habrá vidas en juego en los próximos días», declaró Ferguson durante una conferencia de prensa en la que subrayó la urgencia del escenario.
El gobernador indicó que solicitará una declaración de emergencia acelerada al Gobierno del presidente Donald Trump para acceder a recursos adicionales.
Comunidades en riesgo y evacuaciones potenciales
ATENCIÓN ⛈️
Continúan las intensas lluvias, resultado de eventos denominados “ríos atmosféricos” que han causado inundaciones significativas a lo largo del río Snoqualmie en Washington. NW de EEUU 🇺🇸
Imágenes tomadas con drones muestran animales dirigiéndose a tierra seca,… pic.twitter.com/bQkvF8ed6o
— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) December 10, 2025
La mayoría de ríos desde la frontera con Canadá hasta el suroeste de Washington están en fase de inundación, con previsiones de que varios superen récords históricos.
Entre ellos destaca el río Skagit, que podría exceder la inundación registrada en 1990 cuando el caudal aumentó 1,2 metros.
Unas 75.000 personas permanecen en riesgo en el condado Skagit, donde se mantiene una alerta de posible evacuación ante el incremento del nivel del agua.
“Quiero animar a todos los habitantes de Washington a que presten mucha atención a las alertas de sus condados y departamentos de gestión de emergencias. Si reciben una orden de evacuación, por favor, síganla”, insistió Ferguson.
Respuesta estatal y apoyo federal solicitado
La Guardia Nacional del estado de Washington ha sido activada para apoyar labores de evacuación en áreas rurales.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército también se encuentra desplegado para asistir en zonas afectadas por las inundaciones.
Las autoridades continúan monitoreando el avance del río atmosférico mientras comunidades enteras permanecen en alerta máxima ante el riesgo creciente de inundaciones severas.