Gobernador de Washington declara estado de emergencia por inundaciones

Emergencia por inundaciones severas

Lluvias récord en Washington

75.000 personas en riesgo

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró este miércoles un estado de emergencia ante las graves inundaciones que afectan a varios condados y mantienen en alerta de evacuación a más de 75.000 personas.

Un río atmosférico ha golpeado al estado desde el lunes pasado dejando varios centímetros de lluvia y provocando acumulaciones peligrosas de agua.

Las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar en las próximas horas.

Inundaciones en Washington generan emergencia estatal

BREAKING: 100,000+ people could face evacuation orders in Washington due to rivers rising to historic levels overnight, as 3-5″+ of additional rainfall is on the way. Major and record river flooding is expected, which will bring a significant risk to life and property,… pic.twitter.com/97bwX4VXBh — Max Velocity (@MaxVelocityWX) December 11, 2025

Se esperan más precipitaciones y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó entre 15 y 20 centímetros de lluvia desde el miércoles por la mañana hasta el jueves por la tarde en comunidades del extremo oeste.

Las zonas más altas del estado fronterizo con Canadá podrían superar los 20 centímetros de lluvia, elevando aún más el riesgo.

TE PUEDE INTERESAR: Ríos atmosféricos ponen en alerta al noroeste de EE. UU. por inundaciones históricas

«Habrá vidas en juego en los próximos días», declaró Ferguson durante una conferencia de prensa en la que subrayó la urgencia del escenario.

El gobernador indicó que solicitará una declaración de emergencia acelerada al Gobierno del presidente Donald Trump para acceder a recursos adicionales.