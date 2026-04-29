Intento fallido contra Trump

Ataque planeado por semanas

Sospechoso detenido en hotel

Un hombre fue acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales en Washington.

Por qué importa: El caso expone fallas de seguridad en un evento de alto perfil y revela una planificación detallada del ataque.

Acusado planificó el ataque durante semanas

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Segun la agencia EFE, Cole Allen, profesor de 31 años residente en California, enfrenta cargos federales por intento de asesinato del presidente.

También fue acusado por delitos relacionados con armas, incluyendo disparo en un crimen violento y transporte interestatal de armamento.

La fiscalía detalló que el ataque fue preparado durante varias semanas.

El acusado investigó el evento tras el anuncio de Trump de asistir a la cena el 2 de marzo.

El 6 de abril consultó la página del evento y reservó alojamiento en el hotel sede.