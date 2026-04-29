Así planearon el atentado contra Trump: armas, viaje encubierto y hotel clave
Intento fallido contra Trump Ataque planeado por semanas Sospechoso detenido en hotel Un hombre fue acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales en Washington. Por qué importa: El caso expone fallas de seguridad en un evento de alto perfil y revela una planificación detallada del ataque. Acusado planificó el […]
Publicado el29/04/2026 a las 14:56
- Intento fallido contra Trump
- Ataque planeado por semanas
- Sospechoso detenido en hotel
Un hombre fue acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales en Washington.
Por qué importa: El caso expone fallas de seguridad en un evento de alto perfil y revela una planificación detallada del ataque.
Acusado planificó el ataque durante semanas
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Segun la agencia EFE, Cole Allen, profesor de 31 años residente en California, enfrenta cargos federales por intento de asesinato del presidente.
También fue acusado por delitos relacionados con armas, incluyendo disparo en un crimen violento y transporte interestatal de armamento.
La fiscalía detalló que el ataque fue preparado durante varias semanas.
El acusado investigó el evento tras el anuncio de Trump de asistir a la cena el 2 de marzo.
El 6 de abril consultó la página del evento y reservó alojamiento en el hotel sede.
Allen eligió el Washington Hilton, donde se realizaría la gala.
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El 21 de abril viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington.
El trayecto incluyó una escala en Chicago y duró casi tres días.
Evitó volar para no pasar por controles aeroportuarios.
Durante el viaje transportó una escopeta calibre 12, una pistola calibre .38, munición, cuchillos y dagas.
Ingreso al hotel y desarrollo del ataque
Allen se registró en el hotel la tarde previa al evento.
El día de la cena, el acceso estaba limitado a huéspedes e invitados.
El acusado ya se encontraba dentro del recinto.
El evento reunió a más de 2.000 personas, incluidos funcionarios y diplomáticos.
Trump asistió junto a la primera dama, el vicepresidente y otros miembros del Gobierno.
Horas antes del ataque, Allen buscó información sobre la agenda del presidente.
A las 20:03 horas se tomó una fotografía armado en su habitación.
Vestía ropa oscura, corbata roja y portaba munición y herramientas.
Pasadas las 20:30 horas corrió, superó un control de seguridad y avanzó hacia el salón principal.
Disparó con una escopeta en dirección al área del evento.
Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos.
Allen fue reducido tras caer al suelo.
Sufrió una lesión en la rodilla, pero no recibió impactos de bala.
El incidente no dejó víctimas.
Los disparos provocaron la evacuación inmediata del presidente y otros funcionarios.
Mensajes previos y motivaciones del acusado
Antes del ataque, Allen programó correos electrónicos con disculpas.
Los mensajes estaban dirigidos a familiares, amigos y personas afectadas.
Incluyó a empleados del hotel entre los destinatarios.
En los correos justificó su acción con acusaciones contra el presidente.
Señaló que su objetivo eran miembros de la administración.
Indicó que los asistentes no eran su blanco principal.
Sin embargo, afirmó que estaba dispuesto a causar daño si lo consideraba necesario.
El acusado comparecerá ante un tribunal federal.
El juez deberá decidir medidas cautelares mientras avanza el proceso.
Lo que viene: El caso seguirá su curso en la justicia federal mientras se revisan las condiciones de detención del acusado.