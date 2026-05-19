Incendio Sandy arrasa California y pone en alerta a más de 10,000 viviendas

Incendio Sandy arrasa California

Vientos complican control

Solo 5% contenido

Un incendio forestal de rápida expansión mantiene en vilo al sur de California tras avanzar peligrosamente hacia zonas residenciales cercanas a Simi Valley.

El llamado incendio Sandy comenzó a última hora de la mañana del lunes y, en cuestión de horas, obligó a activar órdenes de evacuación masiva.

Más de 10,000 viviendas se encuentran bajo mandato obligatorio de desalojo ante el riesgo inminente que representan las llamas.

La columna de humo es visible a varios kilómetros de distancia y ha generado preocupación entre comunidades ubicadas al noroeste de Los Ángeles.

Avance acelerado y bajo nivel de contención

Hasta la mañana del martes, el fuego había consumido 1.386 acres y apenas registraba un 5% de contención, según datos oficiales.