Incendio Sandy arrasa California y pone en alerta a más de 10,000 viviendas
Publicado el19/05/2026 a las 14:01
- Incendio Sandy arrasa California
- Vientos complican control
- Solo 5% contenido
Un incendio forestal de rápida expansión mantiene en vilo al sur de California tras avanzar peligrosamente hacia zonas residenciales cercanas a Simi Valley.
El llamado incendio Sandy comenzó a última hora de la mañana del lunes y, en cuestión de horas, obligó a activar órdenes de evacuación masiva.
Más de 10,000 viviendas se encuentran bajo mandato obligatorio de desalojo ante el riesgo inminente que representan las llamas.
La columna de humo es visible a varios kilómetros de distancia y ha generado preocupación entre comunidades ubicadas al noroeste de Los Ángeles.
Avance acelerado y bajo nivel de contención
Hasta la mañana del martes, el fuego había consumido 1.386 acres y apenas registraba un 5% de contención, según datos oficiales.
El siniestro se localiza a unos 48 kilómetros del centro de Los Ángeles y continúa expandiéndose en un terreno favorecido por la sequedad.
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Las condiciones climáticas han sido un factor determinante en la propagación, con baja humedad y vegetación altamente inflamable.
Además, parte del humo que cubre la región también está vinculado a un incendio activo en la isla de Santa Rosa.
Más de 750 bomberos en combate
Las autoridades desplegaron un amplio operativo para frenar el avance del fuego y proteger a las comunidades amenazadas.
“Más de 750 bomberos están asignados al incidente y continúan trabajando intensamente para reforzar las líneas de contención y proteger a las comunidades amenazadas”, informó el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.
Aviones y helicópteros han realizado descargas constantes de agua y retardante con el objetivo de evitar que las llamas alcancen zonas urbanas.
En Simi Valley, algunos residentes fueron vistos utilizando mangueras de jardín para intentar resguardar sus propiedades.
Evacuaciones urgentes y clima adverso
Además de las evacuaciones obligatorias, se emitieron avisos preventivos en áreas cercanas donde la amenaza podría intensificarse.
“Quienes necesiten más tiempo para evacuar, así como quienes tengan mascotas o ganado, deben marcharse ahora”, indicó Cal Fire en un comunicado.
La causa del incendio continúa bajo investigación mientras los equipos trabajan contra el reloj.
Las previsiones meteorológicas anticipan que el clima seco persistirá durante la semana, con ráfagas de viento de entre 32 y 40 kilómetros por hora, condiciones que podrían complicar aún más las labores de control, detalló ‘AccuWeather‘.