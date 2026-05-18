Incendio forestal avanza en Simi Valley: ordenan evacuar barrios completos en el sur de California
Publicado el18/05/2026 a las 12:16
- Incendio forestal en Simi Valley
- Evacuaciones urgentes en California
- Vientos complican control
Un incendio forestal de rápida propagación encendió las alarmas la mañana del lunes en Simi Valley, en el condado de Ventura.
Las autoridades emitieron órdenes de evacuación inmediata mientras las llamas avanzaban hacia zonas residenciales.
El siniestro fue reportado poco después de las 10 de la mañana, generando una movilización urgente de equipos de emergencia.
En cuestión de horas, el fuego ya había consumido más de 180 acres, según informaron autoridades locales.
Helicópteros combaten llamas sin control
Imágenes aéreas captadas por medios locales mostraron columnas densas de humo gris cubriendo amplias áreas del vecindario.
Al menos una vivienda fue alcanzada por las llamas, aunque no se precisó el número total de estructuras afectadas.
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Varios helicópteros realizaron descargas constantes de agua para intentar frenar el avance del incendio.
Las labores aéreas se concentraron en zonas donde el fuego amenazaba con descender por laderas cercanas a áreas habitadas.
Evacuaciones en el sur de la ciudad
Residentes del sector sur de Simi Valley recibieron la orden de abandonar sus hogares de inmediato.
La ciudad, que cuenta con más de 125,000 habitantes, enfrentó momentos de tensión ante el avance del fuego.
Las autoridades pidieron a la población seguir las indicaciones oficiales y no regresar a las zonas evacuadas.
Equipos de emergencia establecieron perímetros de seguridad para proteger a los vecindarios cercanos.
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Amenaza hacia Thousand Oaks
Los bomberos concentraron esfuerzos en evitar que las llamas se desplazaran hacia comunidades de Thousand Oaks.
La topografía de la zona, con colinas y vegetación seca, complicó las tareas de contención.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por vientos de entre 20 y 30 millas por hora.
Estas condiciones climáticas favorecen la propagación del fuego y dificultan el control total del incendio.
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Operativo continúa bajo alerta
Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque las autoridades mantienen vigilancia constante.
Los equipos de respuesta permanecen desplegados mientras evalúan daños y monitorean el comportamiento del fuego.
Las condiciones secas y los vientos representan un desafío adicional para los brigadistas.
La situación sigue en desarrollo mientras las autoridades trabajan para proteger vidas y propiedades en la región, detalló ‘Springfield News‘.