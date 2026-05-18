Incendio forestal avanza en Simi Valley: ordenan evacuar barrios completos en el sur de California

Incendio forestal en Simi Valley

Evacuaciones urgentes en California

Vientos complican control

Un incendio forestal de rápida propagación encendió las alarmas la mañana del lunes en Simi Valley, en el condado de Ventura.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación inmediata mientras las llamas avanzaban hacia zonas residenciales.

El siniestro fue reportado poco después de las 10 de la mañana, generando una movilización urgente de equipos de emergencia.

En cuestión de horas, el fuego ya había consumido más de 180 acres, según informaron autoridades locales.

Helicópteros combaten llamas sin control

Imágenes aéreas captadas por medios locales mostraron columnas densas de humo gris cubriendo amplias áreas del vecindario.