Comienza el juicio contra el hombre acusado de provocar el incendio que devastó Palisades en Los Ángeles

Inicia juicio por Palisades

Acusado enfrenta 45 años

Incendio dejó 12 muertos

El juicio contra Jonathan Rinderknecht, acusado de provocar el incendio que derivó en el mortal Incendio de Palisades en Los Ángeles, comenzó este lunes con el proceso de selección del jurado.

La fiscalía sostiene que un fuego iniciado el primer día de 2025 permaneció activo bajo tierra durante varios días antes de convertirse en uno de los incendios más devastadores y mortales registrados en la ciudad.

La fiscalía vincula al acusado con el origen del fuego

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Segun EFE, Jonathan Rinderknecht, de 30 años, fue detenido y acusado en octubre pasado por iniciar presuntamente el incendio que terminó convirtiéndose en el Incendio de Palisades.

El siniestro ocurrió en enero de 2025.

Según las autoridades, el incendio provocó la muerte de 12 personas.

El acusado se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

Ahora deberá responder ante un tribunal federal.

De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 45 años de prisión federal.

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La fiscalía sostiene que el hombre inició un fuego durante las celebraciones de Año Nuevo.

Según la investigación, las llamas continuaron activas durante varios días.

Las autoridades afirman que el incendio fue alimentado posteriormente por fuertes vientos registrados la mañana del 7 de enero.

Ese cambio en las condiciones permitió que el fuego se propagara por el sector de Pacific Palisades.

En documentos judiciales, la Fiscalía aseguró que la conducta atribuida al acusado derivó en uno de los peores incendios registrados en Los Ángeles.