Comienza el juicio contra el hombre acusado de provocar el incendio que devastó Palisades en Los Ángeles
Publicado el09/06/2026 a las 16:29
- Inicia juicio por Palisades
- Acusado enfrenta 45 años
- Incendio dejó 12 muertos
El juicio contra Jonathan Rinderknecht, acusado de provocar el incendio que derivó en el mortal Incendio de Palisades en Los Ángeles, comenzó este lunes con el proceso de selección del jurado.
La fiscalía sostiene que un fuego iniciado el primer día de 2025 permaneció activo bajo tierra durante varios días antes de convertirse en uno de los incendios más devastadores y mortales registrados en la ciudad.
La fiscalía vincula al acusado con el origen del fuego
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Segun EFE, Jonathan Rinderknecht, de 30 años, fue detenido y acusado en octubre pasado por iniciar presuntamente el incendio que terminó convirtiéndose en el Incendio de Palisades.
El siniestro ocurrió en enero de 2025.
Según las autoridades, el incendio provocó la muerte de 12 personas.
El acusado se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.
Ahora deberá responder ante un tribunal federal.
De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 45 años de prisión federal.
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La fiscalía sostiene que el hombre inició un fuego durante las celebraciones de Año Nuevo.
Según la investigación, las llamas continuaron activas durante varios días.
Las autoridades afirman que el incendio fue alimentado posteriormente por fuertes vientos registrados la mañana del 7 de enero.
Ese cambio en las condiciones permitió que el fuego se propagara por el sector de Pacific Palisades.
En documentos judiciales, la Fiscalía aseguró que la conducta atribuida al acusado derivó en uno de los peores incendios registrados en Los Ángeles.
Los investigadores presentaron evidencias digitales
Entre los elementos recopilados durante la investigación figuran pruebas obtenidas de dispositivos electrónicos.
El fiscal federal para California, Bill Essayli, indicó que entre ellas se encontraba una imagen generada en ChatGPT.
Según explicó, la imagen mostraba una ciudad en llamas.
La declaración jurada presentada por las autoridades sostiene que el fuego de Palisades fue un incendio remanente.
De acuerdo con la investigación, se trató de una continuación del incendio de Lachman.
Ese fuego comenzó durante la mañana del 1 de enero de 2025.
Aunque los bomberos lograron controlar las llamas iniciales, las autoridades afirman que el incendio continuó activo bajo tierra.
Según la investigación, nadie detectó esa actividad hasta el 7 de enero.
Fue entonces cuando los fuertes vientos hicieron que el fuego subterráneo reapareciera en la superficie.
A partir de ese momento comenzó la rápida expansión del incendio.
Los investigadores también señalaron que horas antes del inicio del fuego el acusado trabajaba como conductor de Uber.
Dos pasajeros declararon que se encontraba agitado y de mal humor.
Los datos del teléfono forman parte del caso
La investigación señala que Rinderknecht dejó a un pasajero en Pacific Palisades.
Posteriormente se dirigió al sendero Skull Rock.
Las autoridades afirman que allí grabó videos y escuchó una canción cuyo video mostraba objetos incendiándose.
Después caminó por la zona.
Poco tiempo más tarde se detectó el inicio del fuego.
Según los investigadores, el acusado intentó llamar al 911, aunque no logró comunicarse de inmediato.
Las autoridades sostienen que abandonó el lugar en su vehículo.
Posteriormente regresó para observar el incendio y grabarlo nuevamente.
La fiscalía también afirma que mintió sobre su ubicación cuando fue interrogado.
Sin embargo, los datos extraídos de su iPhone indicaron que se encontraba a solo nueve metros del punto de origen del fuego.
Más adelante se trasladó a Florida.
Finalmente fue detenido en ese estado.
Se espera que la selección del jurado se extienda durante dos días.
La presentación de argumentos está prevista para comenzar el miércoles.
El Incendio de Palisades fue el más destructivo de varios fuegos que afectaron grandes vecindarios de Los Ángeles en enero.
Según la información presentada, el siniestro arrasó casi 9.500 hectáreas y destruyó más de 6.000 estructuras.
Tras concluir la selección del jurado, el tribunal iniciará la presentación formal de argumentos en un caso que busca determinar la responsabilidad por uno de los incendios más mortales registrados recientemente en Los Ángeles.