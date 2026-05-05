Defensa niega responsabilidad

Fiscalía describe comportamiento errático

Dudas sobre actuación bomberos El caso del incendio de Palisades no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino que también abre dudas sobre la actuación de las autoridades y la posible existencia de errores en la contención inicial del fuego. Fiscalía describe a un acusado alterado antes del inicio del incendio It’s now been revealed that Jonathan Rinderknecht, the man who ignited the Palisades fire that killed 12 people and burned down 7,000 homes, is a die-hard leftist fixated on “restorative justice” and Luigi Mangione. Leftist violence is an epidemic. pic.twitter.com/5UBkSH4Dl0 — Right Angle News Network (@Rightanglenews) May 4, 2026

El proceso judicial contra Jonathan Rinderknecht, de 29 años, entra en una etapa clave con una narrativa contundente por parte de los fiscales, quienes aseguran que el acusado mostraba un comportamiento inestable horas antes del incendio. Según documentos presentados en la corte, el hombre estaba afectado por una ruptura sentimental y por no tener planes para la víspera de Año Nuevo, lo que habría incrementado su frustración emocional. Testigos indicaron que, mientras realizaba viajes como conductor, su comportamiento generó preocupación. De acuerdo con los fiscales, los pasajeros lo describieron como “enojado, intenso, conduciendo de forma errática y despotricando sobre estar ‘furioso con el mundo’”.

Los documentos también señalan que el acusado hablaba sobre temas como el capitalismo, el vigilantismo y un caso criminal mediático. En una entrevista con investigadores, habría señalado que alguien podría provocar un incendio por resentimiento hacia personas con dinero, afirmando que “Básicamente estamos siendo esclavizados por ellos”. Defensa rechaza acusaciones y asegura que se trata de un “chivo expiatorio”

📽️🚨👀🔥Ahora se ha revelado que Jonathan Rinderknecht, el hombre que provocó el incendio de Palisades (CALIFORNIA) que mató a 12 personas y quemó 7.000 hogares, es un #izquierdista acérrimo obsesionado con la «justicia restaurativa» y Luigi Mangione. La violencia izquierdista… pic.twitter.com/o8i6wp5hDE — ®️*The Hunter*🪖✠ (@Bel31278Andres) May 5, 2026 El equipo legal de Rinderknecht rechaza completamente la versión de la fiscalía y sostiene que su cliente está siendo responsabilizado injustamente.

Su abogado, Steve Haney, declaró: “Mi cliente mantiene su inocencia como lo ha hecho desde el principio, y esperamos limpiar su nombre en el juicio”. Además, cuestionó el supuesto motivo planteado por los fiscales: “El supuesto motivo de que mi cliente iniciara un incendio en la víspera de Año Nuevo porque no tenía cita habla por sí solo”. La defensa sostiene que el verdadero problema radica en la respuesta del departamento de bomberos de Los Ángeles, al que acusa de no haber extinguido completamente un incendio previo. Testimonios apuntan a un fuego previo que no fue totalmente controlado Uno de los elementos centrales del caso es la existencia de un incendio registrado el 1 de enero de 2025, que según los fiscales habría permanecido oculto en el terreno antes de reactivarse días después. Sin embargo, la defensa presentó evidencia que podría cambiar el rumbo del caso.

Un bombero declaró que el 2 de enero el suelo aún presentaba actividad y que informó a sus superiores sobre la existencia de puntos calientes. Este testimonio forma parte de una demanda interpuesta por víctimas del incendio contra la ciudad, lo que añade presión al proceso judicial. Autoridades reconocen inconsistencias y ordenan revisión independiente Las versiones contradictorias dentro del propio departamento de bomberos han generado inquietud. El jefe del cuerpo, Jaime Moore, reconoció diferencias en los testimonios del personal y ordenó una investigación independiente.

Por otro lado, un jefe de batallón había asegurado previamente que inspeccionó el área afectada en varias ocasiones y confirmó que no quedaban focos activos. Estas discrepancias serán clave durante el juicio. Te Puede Interesar: ¿Perderán el poder? Trump mide su influencia en primarias clave que sacuden al Partido Republicano Lo que viene: un juicio que enfrentará dos versiones opuestas El juicio comenzará el 8 de junio y se anticipa como un proceso determinante.