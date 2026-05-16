Arrestan a conductor tras accidente fatal que dejó dos víctimas en Nueva York
Publicado el16/05/2026 a las 11:44
- Conductor ebrio causa tragedia
- Dos hombres murieron atropellados
- Manhattan registra fatal accidente
Las autoridades de Nueva York acusaron este sábado de homicidio involuntario a un hombre señalado de provocar un accidente que dejó dos personas muertas y tres heridas en Manhattan.
El caso ocurrió en el barrio de Morningside Heights y, según las autoridades, el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del choque.
Conductor enfrenta cargos tras accidente mortal
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Segun la agencia EFE, el detenido fue identificado como Elvin Suárez.
De acuerdo con declaraciones del Departamento de Policía de Nueva York citadas por medios locales, Suárez enfrenta cargos de homicidio involuntario.
También fue acusado de agresión y de conducir bajo los efectos del alcohol.
El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 hora local del viernes.
The New York Times informó que el choque sucedió en el barrio de Morningside Heights, en Manhattan.
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Según el reporte, Suárez conducía un Mercedes-Benz cuando impactó contra dos vehículos estacionados en la calle.
Después de la colisión inicial, el automóvil invadió un carril para bicicletas.
Posteriormente, chocó contra una furgoneta conducida por un hombre de 51 años.
El vehículo terminó arrollando a un grupo de personas que se encontraba sentado en la acera.
Dos hombres murieron y tres resultaron heridos
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Las autoridades confirmaron que dos hombres murieron como consecuencia del accidente.
Las víctimas fueron identificadas como Jason Negron, de 46 años, y Michael Saint-Hilaire, de 35.
Además, tres hombres resultaron heridos.
Entre los lesionados se encuentra el conductor de la furgoneta involucrada en el choque.
Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.
Las autoridades informaron que las tres personas lesionadas permanecen estables.
El caso generó atención en medios locales debido a la gravedad del accidente y a las circunstancias relacionadas con el consumo de alcohol.
La investigación continúa bajo supervisión de las autoridades de Nueva York.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre posibles cargos adicionales.
Policía reportó nivel de alcohol superior al permitido
The New York Post citó a una fuente del Departamento de Policía que aseguró que Suárez dio positivo en la prueba de alcohol en sangre.
Según ese reporte, el conductor registró una tasa de 0,1.
Esa cifra supera el límite legal permitido para conducir en Nueva York, establecido en 0,08.
Las autoridades mantienen abierto el proceso judicial contra el acusado.
El Departamento de Policía de Nueva York no informó si Suárez contaba con antecedentes relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol.
El accidente ocurrió en una zona transitada de Manhattan.
Morningside Heights es un sector conocido por el movimiento constante de residentes y peatones.
La investigación busca esclarecer la secuencia exacta de los hechos que llevaron al atropello múltiple.
Las autoridades tampoco han informado cuándo comparecerá nuevamente el acusado ante la corte.
El caso se suma a otros incidentes recientes relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol en la ciudad de Nueva York.