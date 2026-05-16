Arrestan a conductor tras accidente fatal que dejó dos víctimas en Nueva York

Conductor ebrio causa tragedia

Dos hombres murieron atropellados

Manhattan registra fatal accidente

Las autoridades de Nueva York acusaron este sábado de homicidio involuntario a un hombre señalado de provocar un accidente que dejó dos personas muertas y tres heridas en Manhattan.

El caso ocurrió en el barrio de Morningside Heights y, según las autoridades, el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

Conductor enfrenta cargos tras accidente mortal

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Segun la agencia EFE, el detenido fue identificado como Elvin Suárez.

De acuerdo con declaraciones del Departamento de Policía de Nueva York citadas por medios locales, Suárez enfrenta cargos de homicidio involuntario.

También fue acusado de agresión y de conducir bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 hora local del viernes.

The New York Times informó que el choque sucedió en el barrio de Morningside Heights, en Manhattan.