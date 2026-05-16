Fuerte incendio en aserradero de Maine termina con un bombero muerto y varios heridos

Bombero murió tras explosión

Incendio dejó múltiples heridos

Aserradero seguía ardiendo Un bombero falleció y al menos otras diez personas resultaron heridas después de un incendio y una explosión registrados el viernes en un aserradero del estado de Maine. Las autoridades informaron que el incendio seguía activo durante la tarde del viernes mientras continuaban las labores de emergencia en la zona. Explosión ocurrió durante labores de extinción Ver este video en su propia página →

Segun Segun CBS , el incendio comenzó alrededor de las 10 de la mañana en un silo del aserradero Robbins Lumber. La emergencia ocurrió en Searsmont, Maine, a unos 153 kilómetros de Portland.

Mike Sauschuck, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Maine, confirmó los hechos durante una rueda de prensa. Según las autoridades, los bomberos trabajaban en la extinción del fuego cuando ocurrió una explosión. “Mientras los bomberos realizaban labores de extinción del incendio, se produjo una explosión”, declaró Shannon Moss, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Maine. La explosión dejó múltiples personas heridas. TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a conductor tras accidente fatal que dejó dos víctimas en Nueva York

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de distintas partes del estado. Moss confirmó que un bombero murió en el lugar del accidente. El cuerpo será trasladado a la oficina del médico forense para realizar la autopsia e identificación oficial. Las autoridades también informaron que varios bomberos permanecen en estado grave o crítico. Hospitales recibieron múltiples heridos Sauschuck indicó que las autoridades todavía no podían confirmar el número exacto de personas heridas.

Tampoco especificó dónde trabajaban las víctimas ni para qué empresas laboraban. El MaineHealth Maine Medical Center de Portland informó que esperaba recibir a diez pacientes en su departamento de emergencias. Ese hospital cuenta con designación de centro de traumatología nivel 1. El Departamento de Bomberos de Thorndike señaló en redes sociales que tanto bomberos como civiles resultaron heridos. La corporación también informó que varios camiones de bomberos se perdieron en el incendio.

Las autoridades mantienen activa la investigación para determinar las causas del siniestro. Hasta ahora, no se ha informado qué provocó el incendio inicial ni la explosión posterior. El fuego seguía activo al cierre de la tarde del viernes. Los equipos de emergencia continuaban trabajando en el área afectada. Empresa confirmó que sus empleados están a salvo Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ABC News Live (@abcnewslive)

Catherine Robbins-Halsted, propietaria de Robbins Lumber, declaró que todos los empleados de la empresa se encontraban a salvo. Robbins Lumber es una empresa familiar fundada en 1881. Según información de la compañía, actualmente administra 30.000 acres de bosques propios.

La empresa recordó que el aserradero ya había sufrido un incendio devastador en 1957. En aquella ocasión, las instalaciones quedaron completamente destruidas. Posteriormente, el aserradero fue reconstruido y se añadió una nueva planta. La senadora Susan Collins expresó condolencias a través de redes sociales. “La familia Robbins es muy querida en la comunidad de Searsmont, y Robbins Lumber es parte de la historia de Maine”, escribió.