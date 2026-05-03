Incendio deja 9 muertos

Fuego en edificio residencial

Evacuación complicada por humo

Un incendio registrado durante la madrugada en un edificio residencial dejó un saldo de nueve personas fallecidas en India.

El siniestro ocurrió en Vivek Vihar, en el distrito de Shahdara, donde las llamas se propagaron rápidamente.

El caso evidencia los riesgos de incendios en edificios densamente habitados y la dificultad de evacuación en situaciones críticas.

Incendio se expande rápidamente en edificio



Segun el Heraldo de mexico, El reporte inicial se registró poco antes de las 4:00 de la mañana.

Vecinos alertaron sobre humo y fuego en distintos niveles del inmueble.