En medio de calor extremo, incendio en edificio deja saldo mortal de nueve personas en india
Incendio deja 9 muertos Fuego en edificio residencial Evacuación complicada por humo Un incendio registrado durante la madrugada en un edificio residencial dejó un saldo de nueve personas fallecidas en India. El siniestro ocurrió en Vivek Vihar, en el distrito de Shahdara, donde las llamas se propagaron rápidamente. El caso evidencia los riesgos de incendios […]
Publicado el03/05/2026 a las 09:37
- Incendio deja 9 muertos
- Fuego en edificio residencial
- Evacuación complicada por humo
Un incendio registrado durante la madrugada en un edificio residencial dejó un saldo de nueve personas fallecidas en India.
El siniestro ocurrió en Vivek Vihar, en el distrito de Shahdara, donde las llamas se propagaron rápidamente.
El caso evidencia los riesgos de incendios en edificios densamente habitados y la dificultad de evacuación en situaciones críticas.
Incendio se expande rápidamente en edificio
Segun el Heraldo de mexico, El reporte inicial se registró poco antes de las 4:00 de la mañana.
Vecinos alertaron sobre humo y fuego en distintos niveles del inmueble.
Las llamas se expandieron con rapidez dentro del edificio.
Esto complicó la evacuación de los habitantes, especialmente en los pisos superiores.
El incendio afectó principalmente los niveles segundo, tercero y cuarto.
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En cuestión de minutos, varios departamentos quedaron envueltos en fuego.
La visibilidad reducida y la acumulación de humo dificultaron la respuesta inicial.
Las condiciones obligaron a los equipos a actuar con rapidez.
Operativo de rescate y víctimas confirmadas
9 dead after AC blast triggers fire in a four-storey building in Delhi`s Shahdara
A fire broke out early Sunday morning in a four-storey building in the Vivek Vihar area of Shahdara, leaving at least 9 people dead, officials said.#Delhi police confirmed a total of nine deaths. pic.twitter.com/KMJHxrOoMn
— Global Pulse (@movielover93582) May 3, 2026
Los servicios de emergencia acudieron tras recibir múltiples reportes.
Se desplegaron unidades de bomberos, policía y equipos de rescate.
Al menos 14 unidades de bomberos participaron en la operación.
La prioridad fue rescatar a las personas atrapadas.
Entre 10 y 15 personas fueron rescatadas durante las primeras horas.
Algunos heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.
Conforme avanzaron las labores, se confirmó la muerte de nueve personas.
Entre las víctimas se encontraba un menor de edad.
Los equipos continuaron revisando los departamentos afectados.
El objetivo era descartar la presencia de más víctimas.
Daños materiales y zona acordonada
El incendio provocó daños significativos en varias viviendas.
Las autoridades acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales.
El operativo se mantuvo activo mientras se realizaban inspecciones.
La presencia de unidades de emergencia fue constante en los alrededores.
El incidente generó afectaciones en la zona por la magnitud del fuego.
Vecinos y testigos reportaron personas atrapadas durante el siniestro.
La situación movilizó a personal especializado en gestión de desastres.
Las labores se centraron en contener la propagación del fuego.
También se buscó evitar que alcanzara otras áreas del edificio.
El incendio dejó una escena de destrucción en los niveles afectados.
Las autoridades continuaron con las labores de evaluación tras el incidente.