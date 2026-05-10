Gasolina supera récord nacional

EE.UU. evalúa suspender impuestos

Guerra impacta combustibles El Gobierno de Estados Unidos considera suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina ante el fuerte incremento en los precios del combustible relacionado con la guerra con Irán. La posibilidad fue mencionada por el secretario de Energía, Chris Wright, quien afirmó que la Casa Blanca está abierta a cualquier medida que ayude a reducir los costos para los consumidores. El aumento en los precios de la gasolina ocurre en un contexto de inflación persistente y ya está afectando directamente los hábitos de consumo y movilidad de millones de estadounidenses. La Casa Blanca evalúa congelar impuestos al combustible Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra con Iránhttps://t.co/M3ue18w6Cy — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 10, 2026



Segun la agencia EFE, Chris Wright declaró en entrevista con NBC que la administración apoya medidas destinadas a disminuir el precio de la gasolina en las estaciones de servicio. “Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, aseguró el funcionario. Actualmente, el impuesto federal incluye un gravamen de 18,3 centavos por galón para la gasolina. En el caso del diésel, el impuesto alcanza los 24,3 centavos por galón. Además, existe una tarifa adicional de 0,1 centavos por galón aplicada tanto a gasolina como a diésel.

TE PUEDE INTERESAR: Histórico pueblo de Arizona podría desaparecer por falta extrema de agua Ese cargo está destinado al fondo de tanques subterráneos con fugas. La discusión sobre suspender temporalmente estos impuestos surge mientras el precio del combustible continúa aumentando en todo el país. Según datos de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional alcanzó este domingo los 4,52 dólares por galón. La cifra representa un incremento superior al 50 % desde el inicio de la guerra con Irán.

El conflicto ha generado preocupación sobre el impacto en los mercados energéticos y el costo del petróleo. El aumento de la gasolina afecta el bolsillo de los estadounidenses El incremento en los precios del combustible está golpeando a consumidores que ya enfrentaban presiones económicas derivadas de la inflación. Muchos hogares han comenzado a modificar sus hábitos diarios para poder enfrentar el gasto adicional en gasolina. Una encuesta publicada a finales de abril por The Washington Post mostró cambios importantes en el comportamiento de los consumidores. El sondeo reveló que el 44 % de los adultos en Estados Unidos redujo la frecuencia con la que conduce.

Además, el 34 % indicó haber cambiado sus planes de viaje o vacaciones debido al aumento en el costo del combustible. Otro 42 % aseguró haber recortado otros gastos del hogar para poder cubrir el gasto en gasolina. Los datos reflejan cómo el alza en los precios energéticos comienza a afectar distintas áreas del presupuesto familiar. La preocupación se intensifica en medio del verano, una temporada en la que tradicionalmente aumenta el consumo de combustible por los desplazamientos y vacaciones. La guerra con Irán impulsa presión sobre los combustibles El incremento de los precios de la gasolina coincide con el desarrollo de la guerra con Irán.

Aunque las autoridades no detallaron medidas concretas, la posibilidad de suspender impuestos busca aliviar temporalmente el impacto económico sobre los consumidores. La administración federal mantiene abierta la discusión mientras continúan las presiones sobre los mercados energéticos. La gasolina y el diésel son considerados elementos clave para la economía estadounidense, ya que influyen directamente en transporte, logística y consumo diario. Por ahora, la Casa Blanca no anunció oficialmente cuándo podría tomarse una decisión sobre la suspensión temporal del impuesto federal. Sin embargo, el mensaje enviado por el secretario de Energía deja abierta la posibilidad de implementar medidas extraordinarias si los precios continúan subiendo.