Continúa búsqueda de desaparecidos tras mortal accidente industrial en Washington
Publicado el28/05/2026 a las 16:28
- Recuperan seis cuerpos más
- Sube cifra de fallecidos
- Continúa búsqueda de desaparecidos
La cifra de víctimas por la implosión de un tanque de productos químicos en una fábrica de papel del estado de Washington aumentó este jueves, luego de que las autoridades recuperaran seis cuerpos más entre los escombros de la planta afectada.
Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en un escenario que calificaron como complejo y peligroso, mientras aún permanecen desaparecidos tres trabajadores.
El accidente ocurrido en una planta de Nippon Dynawave Packaging Co. ha dejado hasta ahora 11 fallecidos y mantiene movilizados a rescatistas, autoridades ambientales y equipos especializados debido a los riesgos industriales y la presencia de productos químicos en la zona.
Recuperan seis cuerpos tras explosión en fábrica
The bodies of six of the nine missing workers have been recovered from the aftermath of a chemical tank implosion at a pulp and paper mill in southern Washington state, authorities said Thursday. https://t.co/sPS8Aqldiw
— CBS News (@CBSNews) May 29, 2026
Segun CBS, las autoridades informaron que los seis cuerpos fueron localizados el jueves en un área de trabajo donde los empleados acostumbraban reunirse antes y después de sus turnos.
Previamente ya se habían confirmado dos fallecimientos relacionados con el incidente.
Con este hallazgo, el número total de muertos ascendió a 11.
La implosión ocurrió el martes en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co. ubicadas en Longview, ciudad situada en la frontera sur del estado de Washington con Oregón.
Las autoridades habían señalado anteriormente que el accidente ocurrió durante un cambio de turno.
Los equipos de rescate indicaron que todavía no pueden precisar cuándo podrán recuperar los tres cuerpos restantes.
TE PUEDE INTERESAR: Trump podría aparecer en un billete de 250 dólares, revelan presión dentro del Tesoro
Matt Amos, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Longview, explicó que las condiciones en el lugar siguen siendo extremadamente complicadas.
Según detalló, existen riesgos derivados de cableado eléctrico expuesto y estructuras colapsadas.
Además, los rescatistas deben rotar constantemente y pasar por procesos de descontaminación cada vez que abandonan el área de trabajo.
Persisten riesgos químicos y ambientales
Ver esta publicación en Instagram
El tanque que falló contenía licor blanco, una sustancia utilizada habitualmente en la industria papelera.
Este producto está compuesto por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.
Las autoridades habían informado previamente que el tanque tenía una capacidad aproximada de 900,000 galones y que estaba lleno en alrededor de dos tercios al momento de la implosión.
El miércoles se estimó que aún podrían quedar cerca de 25,000 galones dentro de la estructura dañada.
Las autoridades señalaron que el material continúa filtrándose lentamente.
Brooks Stanfield, coordinador de la Agencia de Protección Ambiental, indicó que una de las principales preocupaciones era la posible presencia de sulfuro de hidrógeno.
Sin embargo, aseguró que no se ha detectado este compuesto en el aire.
Parte del líquido derramado alcanzó un sistema de zanjas cercanas que se encuentran sobre una fuente de agua potable utilizada por la ciudad.
Las autoridades reconocieron que estas áreas pueden ser accesibles para personas y mascotas.
Autoridades descartan riesgos en agua potable
Chris Collins, director de Obras Públicas, afirmó que las pruebas realizadas hasta ahora muestran que el agua sigue siendo potable.
“No hay motivo de preocupación”, aseguró.
Collins explicó que el suministro proviene de un acuífero ubicado a 60 metros de profundidad y que los pozos cuentan con protección frente a posibles problemas ambientales en la superficie.
Las autoridades implementaron un plan de limpieza dividido en dos fases.
La primera consiste en bombear agua dulce hacia las zanjas para diluir los productos químicos.
Posteriormente, el agua será descargada al río Columbia una vez que alcance niveles seguros de pH.
Stanfield informó que parte del licor blanco llegó al río Columbia en los primeros minutos posteriores a la ruptura del tanque.
No obstante, indicó que la contaminación detectada fue muy limitada.
También afirmó que actualmente es seguro pescar y nadar en el río.
Sin embargo, reconoció que se encontraron peces muertos en el sistema de drenaje contaminado y que podrían aparecer más hasta completar la limpieza.
Mientras continúan las investigaciones, Brian Wood, director de servicios de soporte de Nippon Dynawave, informó que la planta permanece cerrada y que solo parte de la infraestructura crítica sigue funcionando con personal mínimo.
Además, aseguró que la empresa ha tomado medidas para continuar pagando a los trabajadores que actualmente no pueden desempeñar sus labores.