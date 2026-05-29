Continúa búsqueda de desaparecidos tras mortal accidente industrial en Washington

Recuperan seis cuerpos más

Sube cifra de fallecidos

Continúa búsqueda de desaparecidos

La cifra de víctimas por la implosión de un tanque de productos químicos en una fábrica de papel del estado de Washington aumentó este jueves, luego de que las autoridades recuperaran seis cuerpos más entre los escombros de la planta afectada.

Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en un escenario que calificaron como complejo y peligroso, mientras aún permanecen desaparecidos tres trabajadores.

El accidente ocurrido en una planta de Nippon Dynawave Packaging Co. ha dejado hasta ahora 11 fallecidos y mantiene movilizados a rescatistas, autoridades ambientales y equipos especializados debido a los riesgos industriales y la presencia de productos químicos en la zona.

Recuperan seis cuerpos tras explosión en fábrica

The bodies of six of the nine missing workers have been recovered from the aftermath of a chemical tank implosion at a pulp and paper mill in southern Washington state, authorities said Thursday. https://t.co/sPS8Aqldiw — CBS News (@CBSNews) May 29, 2026



Segun CBS, las autoridades informaron que los seis cuerpos fueron localizados el jueves en un área de trabajo donde los empleados acostumbraban reunirse antes y después de sus turnos.

Previamente ya se habían confirmado dos fallecimientos relacionados con el incidente.

Con este hallazgo, el número total de muertos ascendió a 11.

La implosión ocurrió el martes en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co. ubicadas en Longview, ciudad situada en la frontera sur del estado de Washington con Oregón.

Las autoridades habían señalado anteriormente que el accidente ocurrió durante un cambio de turno.

Los equipos de rescate indicaron que todavía no pueden precisar cuándo podrán recuperar los tres cuerpos restantes.

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Matt Amos, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Longview, explicó que las condiciones en el lugar siguen siendo extremadamente complicadas.

Según detalló, existen riesgos derivados de cableado eléctrico expuesto y estructuras colapsadas.

Además, los rescatistas deben rotar constantemente y pasar por procesos de descontaminación cada vez que abandonan el área de trabajo.