Explota la polémica: Imelda Tuñón admite “error” tras acusar a José Manuel Figueroa
Publicado el29/04/2026 a las 16:13
La controversia entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa sumó un nuevo capítulo luego de que la actriz reconociera públicamente que cometió un “error” al lanzar una acusación que desató un fuerte escándalo.
En declaraciones ante medios mexicanos, Tuñón aseguró que el audio difundido meses atrás correspondía a una conversación privada que nunca debió hacerse pública.
La actriz explicó que ese material fue compartido con alguien de su confianza sin anticipar las consecuencias que tendría su difusión.
“Fue una plática privada con una persona que no tiene nada qué ver con lo que salió”, afirmó, al tiempo que reconoció que la situación se salió de control.
“Fue un error mío”, admite
Tuñón aceptó que la filtración tuvo un impacto mayor al que imaginó y asumió responsabilidad por lo ocurrido.
“Yo entiendo que fue mi error el habérselo pasado sin avisarle primero qué era lo que estaba pasando”, expresó frente a la prensa.
También insistió en que el mensaje no reflejaba lo que realmente quería transmitir, pues, según dijo, había elementos relevantes que no se entendieron.
“No era lo que quería que se entendiera porque había muchas cosas relevantes en esa conversación”, reiteró.
La reacción legal de José Manuel
Tras la difusión del audio, José Manuel Figueroa emprendió acciones legales en su contra por presunta “violencia familiar” y “violencia mediática”.
El cantante informó a inicios de marzo que el proceso avanzaría hasta “las últimas consecuencias”, dejando claro que no pensaba dar marcha atrás.
Tuñón reconoció que deberá enfrentar las consecuencias legales derivadas del caso.
“Lo voy a tener que aguantar porque fue un error nuestro… bueno, fue un error mío, entonces, ni modo, así son las cosas (…) No podemos culpar a otras personas por nuestras acciones”, declaró.
Tensiones que escalan en tribunales
La actriz reveló que buscó a José Manuel para ofrecerle una explicación directa sobre lo ocurrido.
“Le dije: ‘Yo no te quise perjudicar’. No me sirve de nada perjudicarlo, crear polémica, estoy cansada de la polémica”, sostuvo. También reconoció que guardó silencio durante mucho tiempo hasta que las emociones la rebasaron.
“Yo me había aguantado mucho tiempo callada y llegó un momento en que exploté con todas las emociones que tenía”, sentenció.
Mientras tanto, Figueroa declaró en televisión que su equipo legal ya trabaja en el caso y aseguró que la notificación judicial no ha sido atendida, advirtiendo que el conflicto podría resolverse en los tribunales si no se responde al llamado, señaló ‘Univisión‘.