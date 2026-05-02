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Arrestan a estudiante de Utah sin cargos claros a días de graduarse

Estudiante detenido por ICE Arresto antes de graduarse Sin explicación oficial Un estudiante de la Universidad de Utah fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a días de graduarse. La información fue confirmada por su familia y su abogado, Adam Crayk, durante una rueda de prensa, según Telemundo. Lisandro […]

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Arrestan a estudiante de Utah sin cargos claros a días de graduarse
Foto Gofundme

Publicado el02/05/2026 a las 10:33

  • Estudiante detenido por ICE
  • Arresto antes de graduarse
  • Sin explicación oficial

Un estudiante de la Universidad de Utah fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a días de graduarse.

La información fue confirmada por su familia y su abogado, Adam Crayk, durante una rueda de prensa, según Telemundo.

Lisandro Pantaleón Pacheco, de 22 años, se encuentra detenido en Evanston, Wyoming.

Su arresto ocurrió la madrugada del miércoles en Park City.

ICE detiene a estudiante a días de graduarse

— KSL NewsRadio (@kslnewsradio) May 1, 2026

El joven se dirigía a su nuevo trabajo cuando fue detenido.

Su abogado indicó que la detención ocurrió durante una parada de tráfico.

Hasta ahora, los motivos no han sido aclarados por las autoridades.

Telemundo Utah solicitó información a ICE, pero no ha recibido respuesta.

Detención sin explicación clara

El abogado Adam Crayk aseguró que no existe claridad sobre las razones del arresto.

Pantaleón solo tenía una infracción de tráfico en su historial.

No se han presentado cargos adicionales en su contra.

El joven estaba a dos días de graduarse de la Universidad de Utah.

La detención ocurrió en un momento clave de su vida académica.

Crayk reiteró que las autoridades no han ofrecido detalles oficiales.

Telemundo Utah intentó contactar a ICE en dos ocasiones sin éxito.

La falta de respuesta mantiene incertidumbre en el caso.

Familia denuncia injusticia

ICE detiene a estudiante a días de graduarse
ICE detiene a estudiante a días de graduarse. Foto GoFundMe

Fidela Pacheco, madre del estudiante, expresó su dolor tras la detención.

“No es justo que me lo hayan detenido sin delito ni nada”, dijo visiblemente afectada.

El abogado explicó que Lisandro llegó a Estados Unidos cuando tenía un año. Según Crayk, su ingreso no fue legal.

Sin embargo, el abogado argumenta que no debe responsabilizarse al joven por ello.

La familia insiste en que el estudiante no representa una amenaza.

El caso ha generado preocupación entre sus allegados.

Situación legal y próximos pasos

Pantaleón permanece en un centro de detención en Evanston, Wyoming. Su abogado advirtió que podría ser trasladado próximamente.

Si es trasladado a Nevada, solicitarán libertad bajo fianza. En caso de traslado a otro estado, presentarán un recurso de Hábeas Corpus.

Crayk también reveló planes personales del estudiante.

El joven pensaba pedir matrimonio a su novia tras su graduación.

La Universidad de Utah confirmó que Lisandro Pantaleón Pacheco es estudiante de la institución. El caso sigue sin respuesta oficial por parte de ICE.

Se ha creado una campaña de recaudación de fondos de GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir los gastos legales.

Lo que viene: La familia y el abogado esperan respuestas de las autoridades y preparan acciones legales según el posible traslado del estudiante.

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