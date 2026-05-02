Arrestan a estudiante de Utah sin cargos claros a días de graduarse
Estudiante detenido por ICE Arresto antes de graduarse Sin explicación oficial Un estudiante de la Universidad de Utah fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a días de graduarse. La información fue confirmada por su familia y su abogado, Adam Crayk, durante una rueda de prensa, según Telemundo. Lisandro […]
Publicado el02/05/2026 a las 10:33
- Estudiante detenido por ICE
- Arresto antes de graduarse
- Sin explicación oficial
Un estudiante de la Universidad de Utah fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a días de graduarse.
La información fue confirmada por su familia y su abogado, Adam Crayk, durante una rueda de prensa, según Telemundo.
Lisandro Pantaleón Pacheco, de 22 años, se encuentra detenido en Evanston, Wyoming.
Su arresto ocurrió la madrugada del miércoles en Park City.
ICE detiene a estudiante a días de graduarse
The family of a Utah man is calling for his release after he was detained by ICE Wednesday morning. Lisandro Pantaleon Pacheco has 1 traffic citation on his record, officials said.
Full story: https://t.co/OsXNSnNIhv
📸: Family photo
✍️: Adam Small, KSL
🎤: Daniella Rivera, KSL pic.twitter.com/8NiYVxm9Lx
— KSL NewsRadio (@kslnewsradio) May 1, 2026
El joven se dirigía a su nuevo trabajo cuando fue detenido.
Su abogado indicó que la detención ocurrió durante una parada de tráfico.
Hasta ahora, los motivos no han sido aclarados por las autoridades.
Telemundo Utah solicitó información a ICE, pero no ha recibido respuesta.
Detención sin explicación clara
Dreamer Lisandro Pantaleon Pacheco was set to receive his bachelor’s degree from the University of Utah today but was detained by ICE agents on the way to his job Wednesday. Pacheco’s mother brought him from Mexico to the United States when he was only one year old, and he has no… pic.twitter.com/B2O6adjpXX
— American Business Immigration Coalition (ABIC) (@AmericanBIC) May 1, 2026
El abogado Adam Crayk aseguró que no existe claridad sobre las razones del arresto.
Pantaleón solo tenía una infracción de tráfico en su historial.
No se han presentado cargos adicionales en su contra.
El joven estaba a dos días de graduarse de la Universidad de Utah.
La detención ocurrió en un momento clave de su vida académica.
Crayk reiteró que las autoridades no han ofrecido detalles oficiales.
Telemundo Utah intentó contactar a ICE en dos ocasiones sin éxito.
La falta de respuesta mantiene incertidumbre en el caso.
Familia denuncia injusticia
Fidela Pacheco, madre del estudiante, expresó su dolor tras la detención.
“No es justo que me lo hayan detenido sin delito ni nada”, dijo visiblemente afectada.
El abogado explicó que Lisandro llegó a Estados Unidos cuando tenía un año. Según Crayk, su ingreso no fue legal.
Sin embargo, el abogado argumenta que no debe responsabilizarse al joven por ello.
La familia insiste en que el estudiante no representa una amenaza.
El caso ha generado preocupación entre sus allegados.
Situación legal y próximos pasos
Pantaleón permanece en un centro de detención en Evanston, Wyoming. Su abogado advirtió que podría ser trasladado próximamente.
Si es trasladado a Nevada, solicitarán libertad bajo fianza. En caso de traslado a otro estado, presentarán un recurso de Hábeas Corpus.
Crayk también reveló planes personales del estudiante.
El joven pensaba pedir matrimonio a su novia tras su graduación.
La Universidad de Utah confirmó que Lisandro Pantaleón Pacheco es estudiante de la institución. El caso sigue sin respuesta oficial por parte de ICE.
Se ha creado una campaña de recaudación de fondos de GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir los gastos legales.
Lo que viene: La familia y el abogado esperan respuestas de las autoridades y preparan acciones legales según el posible traslado del estudiante.