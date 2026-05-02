Estudiante detenido por ICE

Arresto antes de graduarse

Sin explicación oficial

Un estudiante de la Universidad de Utah fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a días de graduarse.

La información fue confirmada por su familia y su abogado, Adam Crayk, durante una rueda de prensa, según Telemundo.

Lisandro Pantaleón Pacheco, de 22 años, se encuentra detenido en Evanston, Wyoming.

Su arresto ocurrió la madrugada del miércoles en Park City.

ICE detiene a estudiante a días de graduarse