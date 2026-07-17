Alerta antes de la final del Mundial: el partido podría ser suspendido
Publicado el17/07/2026 a las 05:55
La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, programada para este domingo en Nueva Jersey, enfrenta un inesperado desafío fuera de la cancha. El humo provocado por los incendios forestales en Canadá ha deteriorado la calidad del aire en gran parte del noreste de Estados Unidos, generando preocupación entre autoridades sanitarias, aficionados y organizadores.
La calidad del aire, bajo vigilancia
Más de 800 incendios forestales permanecen activos en Canadá y el humo ha alcanzado ciudades como Nueva York y Nueva Jersey, donde se han registrado niveles de contaminación que van desde «insalubres para grupos sensibles» hasta «peligrosos», dependiendo de la zona y la hora del día.
El principal indicador que siguen las autoridades es el Air Quality Index (AQI), que mide la concentración de partículas contaminantes en el ambiente. Cuando sus valores son elevados, las recomendaciones incluyen limitar la actividad física al aire libre, especialmente para personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
¿Está en riesgo la final?
Hasta el momento, no existe ningún anuncio de la FIFA sobre una posible suspensión o aplazamiento del partido entre Argentina y España. Sin embargo, el organismo sigue de cerca la evolución de las condiciones ambientales mientras las autoridades meteorológicas y sanitarias monitorean el comportamiento del AQI.
El desarrollo del encuentro dependerá de cómo evolucionen los niveles de contaminación en las próximas horas y de las evaluaciones oficiales previas al inicio del partido.
Hay optimismo para el domingo
Pese a la preocupación, los pronósticos meteorológicos apuntan a que lluvias y un cambio en los vientos podrían mejorar significativamente la calidad del aire antes del domingo, reduciendo la concentración de humo sobre el área de Nueva Jersey.
Mientras tanto, la selección de España entrenó bajo condiciones de aire contaminado en Nueva Jersey, mientras que Argentina continuó su preparación en Georgia, donde el impacto del humo ha sido mucho menor.
Con millones de aficionados pendientes del duelo por el título, la esperanza es que las condiciones ambientales mejoren y permitan que la final del Mundial 2026 se dispute con normalidad.