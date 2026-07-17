Alerta antes de la final del Mundial: el partido podría ser suspendido

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, programada para este domingo en Nueva Jersey, enfrenta un inesperado desafío fuera de la cancha. El humo provocado por los incendios forestales en Canadá ha deteriorado la calidad del aire en gran parte del noreste de Estados Unidos, generando preocupación entre autoridades sanitarias, aficionados y organizadores.

La calidad del aire, bajo vigilancia

Más de 800 incendios forestales permanecen activos en Canadá y el humo ha alcanzado ciudades como Nueva York y Nueva Jersey, donde se han registrado niveles de contaminación que van desde «insalubres para grupos sensibles» hasta «peligrosos», dependiendo de la zona y la hora del día.

El principal indicador que siguen las autoridades es el Air Quality Index (AQI), que mide la concentración de partículas contaminantes en el ambiente. Cuando sus valores son elevados, las recomendaciones incluyen limitar la actividad física al aire libre, especialmente para personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

¿Está en riesgo la final?

Hasta el momento, no existe ningún anuncio de la FIFA sobre una posible suspensión o aplazamiento del partido entre Argentina y España. Sin embargo, el organismo sigue de cerca la evolución de las condiciones ambientales mientras las autoridades meteorológicas y sanitarias monitorean el comportamiento del AQI.

El desarrollo del encuentro dependerá de cómo evolucionen los niveles de contaminación en las próximas horas y de las evaluaciones oficiales previas al inicio del partido.

Hay optimismo para el domingo