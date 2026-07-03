Hombre muere tras prenderse fuego frente a la ONU en Nueva York

Hombre murió tras prenderse fuego

Ocurre frente a ONU

Investigan motivaciones

Un hombre murió tras prenderse fuego frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en un hecho que conmocionó a testigos y movilizó a los servicios de emergencia.

El incidente ocurrió al atardecer en una de las zonas más vigiladas de Manhattan, sin que se reportaran otras personas heridas durante el suceso.

La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde finalmente fue declarada muerta debido a la gravedad de las quemaduras.

Las autoridades confirmaron que el área fue acordonada mientras equipos de seguridad y emergencia atendían la escena y controlaban la situación.

Autoridades investigan motivos del acto extremo

El Departamento de Policía de Nueva York inició una investigación para esclarecer qué llevó al hombre a cometer este acto frente a un edificio de relevancia internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la identidad del fallecido, aunque versiones preliminares han comenzado a circular en medios locales.

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Reportes no oficiales señalan que podría tratarse de un activista vinculado a la comunidad tibetana, aunque esta información sigue sin ser validada oficialmente.

También se investiga si el hombre transmitió el acto a través de redes sociales, lo que añadiría un elemento de intención pública al incidente.