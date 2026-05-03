Histórica remontada a Messi: Inter Miami cae 4-3 ante Orlando City
Lionel Messi vivió una noche de contrastes en la MLS. De liderar un arranque demoledor con gol incluido, pasó a ser testigo de una remontada inesperada: Inter Miami perdió 4-3 ante Orlando City tras haber estado 3-0 arriba. El partido deja una señal preocupante para el equipo de Messi: dominio ofensivo no está siendo suficiente, […]
Publicado el02/05/2026 a las 20:29
Lionel Messi vivió una noche de contrastes en la MLS.
De liderar un arranque demoledor con gol incluido, pasó a ser testigo de una remontada inesperada: Inter Miami perdió 4-3 ante Orlando City tras haber estado 3-0 arriba.
El partido deja una señal preocupante para el equipo de Messi: dominio ofensivo no está siendo suficiente, y los errores defensivos comienzan a costar resultados.
Messi lidera un inicio perfecto
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El encuentro arrancó con Inter Miami completamente dominante.
Desde los primeros minutos, Messi marcó el ritmo del partido, generando peligro y participando en las jugadas ofensivas más claras.
El equipo encontró rápido el gol y mantuvo la presión constante.
La conexión entre Messi y Luis Suárez fue clave para desarmar a la defensa rival, generando múltiples oportunidades.
Antes de la media hora, Inter Miami ya tenía control total del marcador.
Gol de Messi y ventaja contundente
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El momento cumbre del primer tiempo llegó cuando Messi amplió la ventaja. Con un zurdazo preciso desde fuera del área, el argentino firmó el 3-0 que parecía encaminar el partido sin complicaciones.
El dominio era claro.
Inter Miami jugaba cómodo, con posesión y control territorial, mientras Orlando City apenas encontraba espacios para responder.
Todo apuntaba a una victoria sin sobresaltos.
El descuento cambia el ánimo
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Sin embargo, antes del descanso, Orlando logró recortar distancias con un gol que cambió la dinámica del encuentro.
El 3-1 dejó una puerta abierta y sembró dudas en el equipo local.
Aunque Inter Miami seguía generando peligro, la intensidad comenzó a equilibrarse.
El partido ya no era el mismo.
Inter Miami se apaga y Orlando crece
En la segunda mitad, el equipo de Messi perdió control.
Aunque el argentino siguió intentando liderar el ataque, el equipo retrocedió y permitió que Orlando ganara terreno.
El rival empezó a encontrar espacios y generó ocasiones claras.
El segundo gol visitante puso presión real sobre Inter Miami.
La remontada se concreta ante Messi
El empate llegó tras un penal, reflejando el cambio total del partido. De un dominio absoluto, Inter Miami pasó a un escenario de incertidumbre.
Messi intentó responder, pero el equipo ya no tenía claridad.
En el tiempo añadido, Orlando City aprovechó una contra para marcar el 4-3 definitivo, sellando una remontada histórica.
Una derrota que deja dudas
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El resultado golpea fuerte a Inter Miami. Más allá del buen rendimiento inicial, el equipo mostró fragilidad cuando el partido cambió de ritmo.
Para Messi, la noche terminó con frustración: pasó de protagonista a víctima de una caída inesperada.
Inter Miami deberá corregir errores defensivos si quiere sostener resultados, mientras Messi buscará liderar la reacción tras una derrota que deja más preguntas que respuestas.
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