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Histórica remontada a Messi: Inter Miami cae 4-3 ante Orlando City

Lionel Messi vivió una noche de contrastes en la MLS. De liderar un arranque demoledor con gol incluido, pasó a ser testigo de una remontada inesperada: Inter Miami perdió 4-3 ante Orlando City tras haber estado 3-0 arriba. El partido deja una señal preocupante para el equipo de Messi: dominio ofensivo no está siendo suficiente, […]

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Histórica remontada a Messi: Inter Miami cae 4-3 ante Orlando City
FOTO: EFE

Publicado el02/05/2026 a las 20:29

Lionel Messi vivió una noche de contrastes en la MLS.

De liderar un arranque demoledor con gol incluido, pasó a ser testigo de una remontada inesperada: Inter Miami perdió 4-3 ante Orlando City tras haber estado 3-0 arriba.

El partido deja una señal preocupante para el equipo de Messi: dominio ofensivo no está siendo suficiente, y los errores defensivos comienzan a costar resultados.

Messi lidera un inicio perfecto

 

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El encuentro arrancó con Inter Miami completamente dominante.

Desde los primeros minutos, Messi marcó el ritmo del partido, generando peligro y participando en las jugadas ofensivas más claras.

El equipo encontró rápido el gol y mantuvo la presión constante.

La conexión entre Messi y Luis Suárez fue clave para desarmar a la defensa rival, generando múltiples oportunidades.

Antes de la media hora, Inter Miami ya tenía control total del marcador.

Gol de Messi y ventaja contundente

 

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El momento cumbre del primer tiempo llegó cuando Messi amplió la ventaja. Con un zurdazo preciso desde fuera del área, el argentino firmó el 3-0 que parecía encaminar el partido sin complicaciones.

El dominio era claro.

Inter Miami jugaba cómodo, con posesión y control territorial, mientras Orlando City apenas encontraba espacios para responder.

Todo apuntaba a una victoria sin sobresaltos.

El descuento cambia el ánimo

 

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Sin embargo, antes del descanso, Orlando logró recortar distancias con un gol que cambió la dinámica del encuentro.

El 3-1 dejó una puerta abierta y sembró dudas en el equipo local.

Aunque Inter Miami seguía generando peligro, la intensidad comenzó a equilibrarse.

El partido ya no era el mismo.

Inter Miami se apaga y Orlando crece

FOTO: EFE. Histórica remontada a Messi: Inter Miami cae 4-3 ante Orlando City

En la segunda mitad, el equipo de Messi perdió control.

Aunque el argentino siguió intentando liderar el ataque, el equipo retrocedió y permitió que Orlando ganara terreno.

El rival empezó a encontrar espacios y generó ocasiones claras.

El segundo gol visitante puso presión real sobre Inter Miami.

La remontada se concreta ante Messi

Inter Miami, Messi
FOTO: EFE. Histórica remontada a Messi: Inter Miami cae 4-3 ante Orlando City

El empate llegó tras un penal, reflejando el cambio total del partido. De un dominio absoluto, Inter Miami pasó a un escenario de incertidumbre.

Messi intentó responder, pero el equipo ya no tenía claridad.

En el tiempo añadido, Orlando City aprovechó una contra para marcar el 4-3 definitivo, sellando una remontada histórica.

Una derrota que deja dudas

 

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El resultado golpea fuerte a Inter Miami. Más allá del buen rendimiento inicial, el equipo mostró fragilidad cuando el partido cambió de ritmo.

Para Messi, la noche terminó con frustración: pasó de protagonista a víctima de una caída inesperada.

Inter Miami deberá corregir errores defensivos si quiere sostener resultados, mientras Messi buscará liderar la reacción tras una derrota que deja más preguntas que respuestas.

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