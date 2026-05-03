Histórica remontada a Messi: Inter Miami cae 4-3 ante Orlando City

Lionel Messi vivió una noche de contrastes en la MLS.

De liderar un arranque demoledor con gol incluido, pasó a ser testigo de una remontada inesperada: Inter Miami perdió 4-3 ante Orlando City tras haber estado 3-0 arriba.

El partido deja una señal preocupante para el equipo de Messi: dominio ofensivo no está siendo suficiente, y los errores defensivos comienzan a costar resultados.

Messi lidera un inicio perfecto

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El encuentro arrancó con Inter Miami completamente dominante.

Desde los primeros minutos, Messi marcó el ritmo del partido, generando peligro y participando en las jugadas ofensivas más claras.

El equipo encontró rápido el gol y mantuvo la presión constante.