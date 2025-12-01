Joaquín Guzmán López Hijo del Chapo rompe el silencio y se declara culpable en Estados Unidos
Publicado el01/12/2025 a las 18:20
- Hijo del Chapo culpable
- Acuerdo con Justicia estadounidense
- Liderazgo en facción criminal
Segun informa la agencia EFE, Joaquín Guzmán López modificó su postura judicial al declararse culpable en un tribunal federal de Chicago, un giro significativo tras haber afirmado inocencia durante el año pasado.
La decisión sorprendió porque su defensa había insistido en negar participación directa en operaciones criminales, creando expectativas distintas sobre la estrategia legal presentada por el equipo que lo representaba.
El cambio ocurrió durante una audiencia donde medios presentes confirmaron que aceptó responsabilidad por delitos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, señalando una ruptura completa respecto a su defensa inicial.
Esta admisión marca un momento decisivo en el caso, pues coloca al acusado en una nueva posición frente a la fiscalía y abre posibilidades de cooperación futura.
Detalles del rol criminal dentro del Cártel de Sinaloa
Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo Guzmán’, se declaró culpable en Estados Unidos; así fue la forma en la que reconoció sus cargos. El reporte de @arielmou, corresponsal de N+. #NoticiasMX con @campossuarez | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue… pic.twitter.com/Ghlad4E3MM
— N+ FORO (@nmasforo) December 1, 2025
Las autoridades estadounidenses acusan a Guzmán López de supervisar la distribución de sustancias como cocaína, heroína y fentanilo mientras mantenía liderazgo operativo en una facción activa del Cártel de Sinaloa.
Su actividad delictiva se desarrolló junto a su hermano Ovidio Guzmán, considerado también figura relevante dentro de la estructura criminal, lo que refuerza la narrativa de continuidad familiar dentro del grupo.
El involucramiento de ambos hermanos fortalece la hipótesis estadounidense sobre la reorganización interna del cártel tras capturas históricas, manteniendo su capacidad productiva y distribución pese múltiples golpes relevantes.
Este reconocimiento oficial de participación directa influye en el análisis sobre cómo opera la organización, especialmente respecto a la cadena logística que abastece mercados ilícitos dentro del territorio estadounidense.
Colaboración del Hijo del Chapo con autoridades de EEUU
La jueza Sharon Johnson Coleman confirmó que el acusado regresará a los tribunales en junio de 2026, periodo destinado a medir el grado de colaboración ofrecido por Guzmán López.
La cooperación podría influir directamente en su futura sentencia, especialmente si proporciona información relevante sobre operaciones internas, rutas de tráfico o vínculos estratégicos entre distintos actores criminales involucrados.
El proceso judicial incluye evaluaciones continuas a cargo de la fiscalía, quienes determinarán si la ayuda ofrecida realmente contribuye al desmantelamiento parcial de redes relacionadas con narcotráfico internacional.
Documentos previos ya habían anticipado que modificaría su declaración durante una audiencia rutinaria, convirtiendo el evento en un punto de inflexión dentro del complejo proceso legal estadounidense.
Impacto judicial en líderes del Cártel
La llegada del acusado a Estados Unidos en 2024 mediante un vuelo privado con “El Mayo” Zambada generó especulación sobre acuerdos internos y presunta manipulación para negociar entregas.
Versiones oficiales señalan que este traslado pudo haber sido parte de un movimiento estratégico diseñado para favorecer negociaciones con fiscales, alterando dinámicas internas dentro del cártel sinaloense.
El caso se relaciona con la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán, quien también aceptó cargos el año anterior, reforzando la presión estadounidense sobre la cúpula histórica.
La admisión de culpabilidad de figuras clave marca un nuevo escenario judicial que podría debilitar estructuras tradicionales del cártel, reforzando investigaciones federales centradas en tráfico internacional.