Joaquín Guzmán López Hijo del Chapo rompe el silencio y se declara culpable en Estados Unidos

Hijo del Chapo culpable

Acuerdo con Justicia estadounidense

Liderazgo en facción criminal

Segun informa la agencia EFE, Joaquín Guzmán López modificó su postura judicial al declararse culpable en un tribunal federal de Chicago, un giro significativo tras haber afirmado inocencia durante el año pasado.

La decisión sorprendió porque su defensa había insistido en negar participación directa en operaciones criminales, creando expectativas distintas sobre la estrategia legal presentada por el equipo que lo representaba.

El cambio ocurrió durante una audiencia donde medios presentes confirmaron que aceptó responsabilidad por delitos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, señalando una ruptura completa respecto a su defensa inicial.

Esta admisión marca un momento decisivo en el caso, pues coloca al acusado en una nueva posición frente a la fiscalía y abre posibilidades de cooperación futura.

Detalles del rol criminal dentro del Cártel de Sinaloa

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo Guzmán’, se declaró culpable en Estados Unidos; así fue la forma en la que reconoció sus cargos. El reporte de @arielmou, corresponsal de N+. #NoticiasMX con @campossuarez | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue… pic.twitter.com/Ghlad4E3MM — N+ FORO (@nmasforo) December 1, 2025



Las autoridades estadounidenses acusan a Guzmán López de supervisar la distribución de sustancias como cocaína, heroína y fentanilo mientras mantenía liderazgo operativo en una facción activa del Cártel de Sinaloa.

Su actividad delictiva se desarrolló junto a su hermano Ovidio Guzmán, considerado también figura relevante dentro de la estructura criminal, lo que refuerza la narrativa de continuidad familiar dentro del grupo.

El involucramiento de ambos hermanos fortalece la hipótesis estadounidense sobre la reorganización interna del cártel tras capturas históricas, manteniendo su capacidad productiva y distribución pese múltiples golpes relevantes.

Este reconocimiento oficial de participación directa influye en el análisis sobre cómo opera la organización, especialmente respecto a la cadena logística que abastece mercados ilícitos dentro del territorio estadounidense.