Hija de Lupillo Rivera revela delicados problemas de salud: estuvo casi tres semanas hospitalizada

Hija de Lupillo Rivera, Areana enfrenta meses de problemas médicos

Permaneció casi tres semanas hospitalizada

Lupillo reveló que fue operada.

Hija de Lupillo Rivera. La familia de Lupillo Rivera atraviesa un momento complicado. Areana Rivera, una de las cinco hijas del cantante, confirmó que desde hace meses enfrenta serios problemas de salud que la llevaron a someterse a varios procedimientos médicos y permanecer hospitalizada durante casi tres semanas.

La noticia había comenzado a generar preocupación luego de que Lupillo se mostrara visiblemente conmovido durante su participación en “Top Chef VIP 5”. El cantante explicó que su hija estaba siendo sometida a una cirugía mientras él se encontraba grabando el programa de Telemundo.

“Está en una cirugía y yo estoy acá trabajando y es su postre favorito”, expresó Lupillo al dedicarle una de sus preparaciones, según reportó People en Español este 31 de agosto.

Areana Rivera rompe el silencio sobre su salud

Aunque Lupillo no reveló qué padecimiento llevó a su hija al quirófano, Areana decidió hablar directamente con sus seguidores a través de Instagram. La joven confirmó que su situación no se limitó a una intervención reciente, sino que lleva meses atravesando dificultades.

“He estado un poco ausente porque llevo meses enfrentando varios retos graves con mi salud”, explicó Areana en el mensaje retomado por People en Español.

La hija del intérprete detalló que recientemente se sometió a “varios procedimientos médicos” y permaneció internada durante casi tres semanas. Sin embargo, no dio a conocer un diagnóstico específico ni explicó cuáles fueron las intervenciones que le realizaron.