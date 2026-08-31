Hija de Lupillo Rivera revela delicados problemas de salud: estuvo casi tres semanas hospitalizada
Publicado el31/08/2026 a las 10:03
- Hija de Lupillo Rivera, Areana enfrenta meses de problemas médicos
- Permaneció casi tres semanas hospitalizada
- Lupillo reveló que fue operada.
Hija de Lupillo Rivera. La familia de Lupillo Rivera atraviesa un momento complicado. Areana Rivera, una de las cinco hijas del cantante, confirmó que desde hace meses enfrenta serios problemas de salud que la llevaron a someterse a varios procedimientos médicos y permanecer hospitalizada durante casi tres semanas.
La noticia había comenzado a generar preocupación luego de que Lupillo se mostrara visiblemente conmovido durante su participación en “Top Chef VIP 5”. El cantante explicó que su hija estaba siendo sometida a una cirugía mientras él se encontraba grabando el programa de Telemundo.
“Está en una cirugía y yo estoy acá trabajando y es su postre favorito”, expresó Lupillo al dedicarle una de sus preparaciones, según reportó People en Español este 31 de agosto.
Areana Rivera rompe el silencio sobre su salud
Aunque Lupillo no reveló qué padecimiento llevó a su hija al quirófano, Areana decidió hablar directamente con sus seguidores a través de Instagram. La joven confirmó que su situación no se limitó a una intervención reciente, sino que lleva meses atravesando dificultades.
“He estado un poco ausente porque llevo meses enfrentando varios retos graves con mi salud”, explicó Areana en el mensaje retomado por People en Español.
La hija del intérprete detalló que recientemente se sometió a “varios procedimientos médicos” y permaneció internada durante casi tres semanas. Sin embargo, no dio a conocer un diagnóstico específico ni explicó cuáles fueron las intervenciones que le realizaron.
Hija de Lupillo Rivera, ya está en casa junto a sus hijos
Areana también compartió una noticia alentadora dentro del difícil proceso: ya salió del hospital. Actualmente permanece en casa acompañada por sus seres queridos y continúa bajo atención de especialistas mientras concentra sus esfuerzos en recuperarse.
“Ahora estoy en casa con mis hijos, mi familia, viendo mis especialistas y enfocándome en mi salud y en mi recuperación”, informó. Areana es madre de dos niños y, a diferencia de otros integrantes de la familia Rivera, ha mantenido buena parte de su vida alejada del medio artístico.
La joven también expresó su agradecimiento a Dios por permitirle continuar adelante. “Por permitirme estar aquí todos los días que despierto. Todo puede estar peor y no lo está. Todo gracias y gloria a Dios”, escribió.
Hija de Lupillo Rivera, pide tiempo mientras continúa su recuperación
En su mensaje, Areana agradeció especialmente el respaldo de sus hijos, su padre y las personas que han permanecido a su lado durante este proceso. También pidió comprensión mientras se adapta a los cambios que ha provocado su situación médica.
“Solo pido un poco más de tiempo mientras sigo adaptándome a tantos cambios. Cuando la salud llega a cierto límite, entiendes que lo más importante es sanar y cuidar de lo que realmente importa”, expresó.
La hija de Lupillo cerró su mensaje agradeciendo a quienes se han preocupado y le han escrito durante su ausencia. “Aquí sigo, pero volveré”, aseguró.
¿Quién es Areana Rivera?
Lupillo Rivera es padre de seis hijos, cinco de ellos mujeres: Ayana, Angélica, Areana, Abigail y Lupita. Areana ha optado por mantener un perfil más discreto y es madre de dos hijos.
Por ahora, ni Areana ni Lupillo han informado públicamente cuál es el diagnóstico que provocó sus recientes hospitalizaciones y procedimientos médicos. La información confirmada por la propia Areana es que ya se encuentra en casa, continúa viendo a sus especialistas y permanece enfocada en recuperar su salud.