Hermanos mariachi regresan a escenario

Actúan con Kacey Musgraves

Tras detención migratoria en Texas

Los llamados “hermanos mariachi” volvieron a los escenarios en Texas tras haber pasado casi dos semanas bajo custodia migratoria, en un giro que atrajo la atención de la comunidad local.

Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar se presentaron el domingo 3 de mayo junto a la cantante de country Kacey Musgraves en el Gruene Hall de New Braunfels.

El grupo, acompañado por su padre Luis Antonio Gámez Martínez, abrió el primero de tres conciertos programados en el estado.

Regresan a los escenarios tras detención

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo 60 San Antonio (@telemundo60)



Segun CNN, la presentación se produjo semanas después de que la familia fuera detenida por autoridades migratorias.

Los padres, junto con Caleb y Joshua, fueron trasladados al South Texas Family Residential Center en Dilley.

Antonio, por ser mayor de edad, fue enviado a otra instalación en Raymondville.

La detención ocurrió el 25 de febrero y se extendió por casi dos semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).