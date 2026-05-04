Hermanos mariachi reaparecen en Texas junto a Kacey Musgraves tras detención migratoria
Hermanos mariachi regresan a escenario Actúan con Kacey Musgraves Tras detención migratoria en Texas Los llamados “hermanos mariachi” volvieron a los escenarios en Texas tras haber pasado casi dos semanas bajo custodia migratoria, en un giro que atrajo la atención de la comunidad local. Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar se presentaron el domingo 3 de […]
Publicado el04/05/2026 a las 16:01
- Hermanos mariachi regresan a escenario
- Actúan con Kacey Musgraves
- Tras detención migratoria en Texas
Los llamados “hermanos mariachi” volvieron a los escenarios en Texas tras haber pasado casi dos semanas bajo custodia migratoria, en un giro que atrajo la atención de la comunidad local.
Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar se presentaron el domingo 3 de mayo junto a la cantante de country Kacey Musgraves en el Gruene Hall de New Braunfels.
El grupo, acompañado por su padre Luis Antonio Gámez Martínez, abrió el primero de tres conciertos programados en el estado.
Regresan a los escenarios tras detención
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Segun CNN, la presentación se produjo semanas después de que la familia fuera detenida por autoridades migratorias.
Los padres, junto con Caleb y Joshua, fueron trasladados al South Texas Family Residential Center en Dilley.
Antonio, por ser mayor de edad, fue enviado a otra instalación en Raymondville.
La detención ocurrió el 25 de febrero y se extendió por casi dos semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Tras ese periodo, los cinco miembros de la familia quedaron en libertad.
El caso generó atención en McAllen, su ciudad de origen, y entre la comunidad de mariachis del sur de Texas.
Presentación junto a Kacey Musgraves
Durante el concierto, la banda interpretó temas como “El son de la negra” y “La bamba”.
Más tarde, se unieron a Kacey Musgraves para cantar “Tú, solo tú”.
Esta canción fue popularizada por Miguel Aceves Mejía y Pedro Infante, y posteriormente alcanzó el número uno en Billboard Hot Latin Tracks en la versión de Selena Quintanilla.
Antes de subir al escenario, la familia se reunió en oración, según reportó The New York Times.
Antonio Gámez-Cuéllar expresó que era “increíble” pasar de una situación difícil a abrir un concierto de una figura destacada del country.
Por su parte, su madre, Emma Guadalupe Cuéllar López, señaló que se sentían honrados de formar parte del espectáculo.
Contexto migratorio y próximos conciertos
El abogado de Antonio, Efrén C. Olivares, explicó que la familia ingresó a Estados Unidos en 2023 mediante la aplicación CBP One.
Este sistema permitía solicitar citas en puertos de entrada para pedir asilo.
Antes de estos eventos, los hermanos mayores ya habían sido reconocidos en el Capitolio por sus actuaciones en un grupo de mariachi escolar.
Tras su regreso a los escenarios, los Gámez-Cuéllar tienen previstas nuevas presentaciones el 4 y 5 de mayo junto a Musgraves en el mismo recinto.
La cantante, por su parte, hará una pausa tras estos conciertos antes de retomar su gira por Estados Unidos y Canadá en agosto, septiembre y octubre.
El caso de los “hermanos mariachi” refleja el contraste entre su reciente experiencia migratoria y su presencia en escenarios destacados del país.