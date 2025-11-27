Harry Kane no descarta un futuro en Barcelona

Harry Kane, figura del Bayern Munich y uno de los delanteros más influyentes del fútbol europeo, abrió la puerta —aunque ligeramente— a una posible llegada al FC Barcelona en el futuro.

En una entrevista con el diario alemán Bild, el goleador de 32 años aseguró que está “realmente feliz en Múnich”, pero no descartó analizar un acercamiento del club catalán si llegara a producirse.

Su nombre ha sido vinculado en las últimas semanas con el Barça debido a la situación contractual de Robert Lewandowski, quien termina su vínculo al final de la presente temporada.

Aunque el club aún no toma una decisión sobre una posible renovación, la edad del polaco —37 años al cierre del curso— genera incógnitas sobre la continuidad del proyecto con él como referente.

Kane se mantiene cómodo en Bayern, pero deja una ventana abierta

Consultado sobre la posibilidad de jugar bajo las órdenes de Hansi Flick en Barcelona, Kane fue claro al explicar que, pese a sentirse pleno con su presente, no cerraría las puertas a una eventual negociación.

“Estoy realmente feliz en Munich y eso se refleja en la forma en que juego. Si hay algún contacto, ahí veremos. Hasta entonces, por ahora no estoy pensando en la próxima temporada”, afirmó.

El delantero también sostuvo que su salida del Bayern, al menos en esta etapa, parece improbable.

“Parece muy improbable que algo cambie de cara al final de la temporada. No creo que los hinchas de Bayern tengan motivos para preocuparse”, añadió.

Kane, que llegó a Alemania procedente de Tottenham en 2023, ha sostenido un nivel destacado en la Bundesliga y en competiciones europeas, consolidándose como pieza clave del equipo bávaro.