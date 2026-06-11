Gobierno de Trump habría intervenido para evitar una reunión entre Gustavo Petro y Zohran Mamdani
Publicado el11/06/2026 a las 14:29
- Trump frustró reunión Petro-Mamdani
- Visado generó controversia
- Crecen tensiones diplomáticas
La Administración del presidente Donald Trump habría frustrado un encuentro previsto entre el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la visita del mandatario colombiano a Naciones Unidas, según informó The Washington Post.
Una reunión prevista que nunca ocurrió
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Segun EFE, Gustavo Petro viajó esta semana a Nueva York con motivo de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad de la ONU.
Durante su estancia, el mandatario participó en varios actos diplomáticos.
Entre ellos figuraba la presidencia de un debate enfocado en la búsqueda de soluciones para un proceso de paz en Oriente Medio.
De acuerdo con The Washington Post, también estaba prevista una reunión con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
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Aunque el encuentro no había sido confirmado públicamente, ambas figuras comparten afinidades políticas y son identificadas con corrientes socialistas.
Sin embargo, la reunión nunca se llevó a cabo.
Según el diario estadounidense, cuatro personas familiarizadas con el asunto aseguraron que la Administración Trump intervino para impedir el encuentro.
El reporte señala que el Gobierno colombiano canceló discretamente la reunión después de sostener conversaciones con funcionarios estadounidenses en Bogotá.
Según esas fuentes, durante dichas conversaciones quedó claro que el encuentro era considerado inaceptable por parte de Washington.
Restricciones de visado marcaron la controversia
Un funcionario del Departamento de Estado citado por The Washington Post afirmó que la reunión habría violado las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos a Gustavo Petro.
El origen de esas restricciones se remonta al mes de septiembre.
En aquella ocasión, Estados Unidos revocó el visado del presidente colombiano después de que, durante una visita a la Semana de Alto Nivel de la ONU, instara a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump por la ofensiva israelí en Gaza.
Posteriormente, Petro recuperó su visa.
Según la información disponible, el mandatario obtuvo nuevamente el permiso de ingreso hasta el final de su mandato tras alcanzar un acuerdo con Trump en marzo pasado.
El acuerdo entre Naciones Unidas y Estados Unidos obliga al país anfitrión a no impedir la entrada de líderes y diplomáticos que se dirijan a la sede de la organización en Nueva York.
No obstante, el posible encuentro con Mamdani no formaba parte de la agenda oficial de Naciones Unidas.
Esa circunstancia habría sido un factor relevante en las objeciones planteadas por las autoridades estadounidenses.
Mamdani y Petro, en el centro de una nueva tensión política
El episodio añade un nuevo elemento a las tensiones entre la Casa Blanca y sectores políticos identificados con la izquierda.
De acuerdo con algunas de las fuentes citadas por The Washington Post, el entorno del Ayuntamiento de Nueva York veía la reunión como una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de Mamdani.
Las mismas fuentes señalaron que existía interés en impulsar al alcalde neoyorquino como una figura de referencia dentro de la izquierda global.
La cancelación del encuentro habría frustrado ese objetivo.
Además, el episodio habría provocado una nueva fricción entre el Gobierno de Trump y actores políticos alineados con posiciones progresistas.
Hasta el momento, el reporte publicado por The Washington Post sitúa la decisión en el contexto de las restricciones que pesan sobre Petro y de las conversaciones sostenidas entre funcionarios estadounidenses y colombianos antes de la visita a Nueva York.
La información difundida por The Washington Post agrega un nuevo capítulo a las relaciones entre la Administración Trump y líderes políticos de izquierda, en un momento en que Nueva York y la diplomacia internacional coinciden nuevamente en el centro del debate político.