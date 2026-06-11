Gobierno de Trump habría intervenido para evitar una reunión entre Gustavo Petro y Zohran Mamdani

Trump frustró reunión Petro-Mamdani

Visado generó controversia

Crecen tensiones diplomáticas

La Administración del presidente Donald Trump habría frustrado un encuentro previsto entre el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la visita del mandatario colombiano a Naciones Unidas, según informó The Washington Post.

Una reunión prevista que nunca ocurrió

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Segun EFE, Gustavo Petro viajó esta semana a Nueva York con motivo de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante su estancia, el mandatario participó en varios actos diplomáticos.

Entre ellos figuraba la presidencia de un debate enfocado en la búsqueda de soluciones para un proceso de paz en Oriente Medio.

De acuerdo con The Washington Post, también estaba prevista una reunión con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

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Aunque el encuentro no había sido confirmado públicamente, ambas figuras comparten afinidades políticas y son identificadas con corrientes socialistas.

Sin embargo, la reunión nunca se llevó a cabo.

Según el diario estadounidense, cuatro personas familiarizadas con el asunto aseguraron que la Administración Trump intervino para impedir el encuentro.

El reporte señala que el Gobierno colombiano canceló discretamente la reunión después de sostener conversaciones con funcionarios estadounidenses en Bogotá.

Según esas fuentes, durante dichas conversaciones quedó claro que el encuentro era considerado inaceptable por parte de Washington.