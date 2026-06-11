Gusano barrenador reaparece en EE.UU. y preocupa tras detectarse un caso en un perro de Nuevo México
Publicado el11/06/2026 a las 11:44
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- Investigan expansión del brote
La detección de un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un perro de Nuevo México ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias y agropecuarias de Estados Unidos, en medio de un brote que parecía concentrarse únicamente en Texas.
Por qué es importa: El parásito fue erradicado del país hace décadas gracias a extensas campañas de control, pero nuevos casos reportados recientemente sugieren que podría estar reapareciendo en zonas donde no se esperaba su presencia, generando preocupación tanto para la industria ganadera como para propietarios de mascotas.
Las nuevas detecciones aumentan la preocupación sobre la expansión del brote
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció el 8 de junio varios nuevos casos del gusano barrenador del Nuevo Mundo, una noticia que llegó apenas días después de confirmarse la primera infección local en ganado de Texas en varias décadas.
El responsable del problema es la mosca parásita Cochliomyia hominivorax, conocida comúnmente como gusano barrenador del Nuevo Mundo.
A diferencia de otras especies de moscas que se alimentan de tejido muerto, este insecto ataca tejido vivo.
Las moscas adultas depositan sus huevos en heridas abiertas o en membranas mucosas de animales y personas.
Posteriormente, las larvas emergen y penetran en el tejido, donde continúan alimentándose y provocan lesiones que pueden llegar a ser graves.
De acuerdo con el USDA, hasta el momento se han identificado cuatro infecciones en Texas.
Los casos incluyen becerros en el sur del estado y otros animales afectados en los condados de La Salle y Gillespie.
El caso del perro de Nuevo México genera nuevas interrogantes
Además de los casos detectados en Texas, las autoridades reportaron una infección en un perro del condado de Lea, en Nuevo México.
Aunque el caso fue registrado inicialmente dentro de las estadísticas de Texas debido a que el veterinario que realizó el reporte trabaja en ese estado, el hallazgo ha despertado inquietud.
Las autoridades consideran que podría tratarse de un episodio aislado.
Sin embargo, existe una dificultad importante para determinar el origen exacto de la infestación.
Según la información oficial, el perro no había viajado recientemente ni a Texas ni a México.
Esa circunstancia complica la investigación y alimenta las dudas sobre la posible presencia de la mosca en nuevas áreas del suroeste estadounidense.
El impacto podría alcanzar al ganado, las mascotas y también a las personas
Aunque el sector ganadero es el más vulnerable a este tipo de infestaciones, los expertos recuerdan que el riesgo no se limita únicamente a los animales de producción.
Las mascotas también pueden verse afectadas.
Los seres humanos igualmente son susceptibles si presentan heridas abiertas que no reciben atención adecuada.
Las autoridades subrayan que no se trata de una enfermedad que se transmita de persona a persona.
No obstante, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar complicaciones.
El impacto económico también preocupa.
Brotes anteriores del gusano barrenador provocaron pérdidas importantes para la industria ganadera estadounidense.
El USDA ha estimado que un brote de magnitud similar en la actualidad podría generar pérdidas de hasta 1,800 millones de dólares únicamente en Texas.
Las autoridades buscan contener la amenaza antes de que se expanda
Funcionarios federales informaron que ya se están desarrollando acciones de contención en torno a todos los casos confirmados.
Además, se realizan investigaciones cerca del lugar donde fue encontrado el perro infectado en Nuevo México para determinar si existen poblaciones establecidas de la mosca en la zona.
Una de las herramientas más importantes para combatir la plaga es la liberación de moscas macho estériles.
La estrategia busca impedir que la especie se reproduzca y reducir gradualmente su población.
El gobierno federal también trabaja para ampliar la producción de estos insectos estériles.
Sin embargo, una nueva instalación que se construye en Texas para este propósito no comenzaría a operar hasta noviembre de 2027.
Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantener limpias y protegidas las heridas de mascotas y ganado, vigilar la aparición de larvas o irritaciones inusuales y buscar atención veterinaria o médica inmediata ante cualquier sospecha de infección.
Lo que viene
Las investigaciones continúan para determinar si el caso detectado en Nuevo México representa un incidente aislado o una señal de que el gusano barrenador está ampliando su presencia en Estados Unidos.
La respuesta de las autoridades en los próximos meses será clave para evitar que el brote afecte a más animales, genere pérdidas económicas significativas y complique aún más el suministro de carne en el país.
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