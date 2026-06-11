Gusano barrenador reaparece en EE.UU. y preocupa tras detectarse un caso en un perro de Nuevo México

Alerta por gusano barrenadoR

Detectan caso en perro

Investigan expansión del brote

La detección de un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un perro de Nuevo México ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias y agropecuarias de Estados Unidos, en medio de un brote que parecía concentrarse únicamente en Texas.

Por qué es importa: El parásito fue erradicado del país hace décadas gracias a extensas campañas de control, pero nuevos casos reportados recientemente sugieren que podría estar reapareciendo en zonas donde no se esperaba su presencia, generando preocupación tanto para la industria ganadera como para propietarios de mascotas.

Las nuevas detecciones aumentan la preocupación sobre la expansión del brote

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció el 8 de junio varios nuevos casos del gusano barrenador del Nuevo Mundo, una noticia que llegó apenas días después de confirmarse la primera infección local en ganado de Texas en varias décadas.

El responsable del problema es la mosca parásita Cochliomyia hominivorax, conocida comúnmente como gusano barrenador del Nuevo Mundo.

A diferencia de otras especies de moscas que se alimentan de tejido muerto, este insecto ataca tejido vivo.

Las moscas adultas depositan sus huevos en heridas abiertas o en membranas mucosas de animales y personas.

Posteriormente, las larvas emergen y penetran en el tejido, donde continúan alimentándose y provocan lesiones que pueden llegar a ser graves.

De acuerdo con el USDA, hasta el momento se han identificado cuatro infecciones en Texas.

Los casos incluyen becerros en el sur del estado y otros animales afectados en los condados de La Salle y Gillespie.