Guardiola dejaría el Manchester City

El futuro de Pep Guardiola en el Manchester City estaría llegando a su fin.

En Inglaterra, distintos reportes aseguran que el técnico español podría dirigir su último partido con el club este fin de semana.

El duelo ante el Aston Villa en el Etihad Stadium apunta a ser su despedida, aunque el anuncio oficial aún no ha sido confirmado.

La posible salida de Guardiola marcaría el final de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del fútbol inglés.

Reportes apuntan a una salida inminente

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Según información publicada en Inglaterra, el Manchester City ya habría comenzado a preparar el anuncio de la salida del entrenador.

Incluso, se menciona que la noticia ya circula entre personas cercanas al técnico, lo que refuerza la versión de que su ciclo está cerca de terminar.