Guardiola dejaría el Manchester City
Publicado el18/05/2026 a las 10:43
El futuro de Pep Guardiola en el Manchester City estaría llegando a su fin.
En Inglaterra, distintos reportes aseguran que el técnico español podría dirigir su último partido con el club este fin de semana.
El duelo ante el Aston Villa en el Etihad Stadium apunta a ser su despedida, aunque el anuncio oficial aún no ha sido confirmado.
La posible salida de Guardiola marcaría el final de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del fútbol inglés.
Reportes apuntan a una salida inminente
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Según información publicada en Inglaterra, el Manchester City ya habría comenzado a preparar el anuncio de la salida del entrenador.
Incluso, se menciona que la noticia ya circula entre personas cercanas al técnico, lo que refuerza la versión de que su ciclo está cerca de terminar.
La confirmación podría darse en los próximos días, coincidiendo con el cierre de la temporada.
El último partido, cada vez más cerca
El encuentro ante el Aston Villa se perfila como el último de Guardiola al frente del equipo.
No obstante, existe la posibilidad de que el anuncio se adelante dependiendo de los resultados en la lucha por la Premier League.
Si el City queda sin opciones matemáticas al título antes del domingo, la decisión podría hacerse oficial antes de lo previsto.
Un contrato que terminaría antes de tiempo
Guardiola tiene contrato vigente hasta 2027, pero su salida se produciría un año antes de lo acordado.
Este escenario refuerza la idea de que la decisión responde a un cambio de ciclo dentro del club.
El técnico dejaría el cargo tras una etapa marcada por éxitos y dominio en el fútbol inglés.
Ya habría un posible reemplazo
En medio de los rumores, también surge el nombre de su posible sucesor.
El Manchester City tendría un principio de acuerdo con Enzo Maresca para asumir el cargo, con un contrato que se extendería hasta 2028.
Maresca conoce bien el entorno del club, ya que formó parte del cuerpo técnico de Guardiola en el pasado.
Un legado difícil de igualar
Durante su etapa en el Manchester City, Guardiola ha dejado una huella profunda en el equipo y en la Premier League.
Su estilo de juego, resultados y títulos lo han consolidado como uno de los entrenadores más influyentes de su generación.
Su salida abriría una nueva etapa en el club, llena de incertidumbre y expectativas.
Se espera que en los próximos días se confirme oficialmente la decisión y se definan los detalles del futuro del banquillo del Manchester City.
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