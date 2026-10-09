Los Guardianes de Cleveland vencieron 9-5 a las Medias Blancas de Chicago la noche del jueves 8 de octubre en el Rate Field y forzaron un Juego 5 decisivo en la Serie Divisional de la Liga Americana. La serie quedó empatada 2-2, y Cleveland, que perdió los dos primeros juegos en casa, ganó por segundo día consecutivo.

Un sexto inning que cambió la serie

Chicago se había adelantado 2-0, pero Cleveland reaccionó en el quinto. Patrick Bailey abrió la entrada con un jonrón como bateador emergente y Steven Kwan sacó a Erick Fedde del juego con un sencillo. Con Jordan Hicks en el montículo, José Ramírez conectó una recta de 99.9 mph y la mandó a las gradas del jardín derecho-central: jonrón de dos carreras y Cleveland arriba 3-2.

Las Medias Blancas respondieron con dos carreras en la baja del quinto. Sam Antonacci recibió un pelotazo con las bases llenas de parte de Tim Herrin y Brenton Doyle devolvió la ventaja a Chicago, 4-3, con un elevado de sacrificio. Chicago dejó las bases llenas cuando el novato Braden Montgomery se ponchó ante Erik Sabrowski.

En el sexto, Travis Bazzana empató 4-4 con un doble productor ante Anthony Kay. Entró Grant Taylor y Bailey lo recibió con un sencillo impulsor. Después, boletos a Brayan Rocchio y Kwan llenaron las bases para Ramírez, quien empujó una carrera con un sencillo de infield. Chase DeLauter añadió otro sencillo productor y Jo Adell cerró el racimo de seis carreras con un línea al jardín derecho que trajo a Kwan y a Ramírez.

Las figuras del juego

José Ramírez: jonrón y tres carreras impulsadas. Fue apenas su segundo cuadrangular desde el 1 de septiembre, en un lapso de 26 juegos, y el primero en postemporada desde 2024. Se operó tras fracturarse un hueso de la mano izquierda en un swing el 13 de junio.

jonrón y tres carreras impulsadas. Fue apenas su segundo cuadrangular desde el 1 de septiembre, en un lapso de 26 juegos, y el primero en postemporada desde 2024. Se operó tras fracturarse un hueso de la mano izquierda en un swing el 13 de junio. Patrick Bailey: jonrón como emergente y sencillo impulsor en el sexto.

jonrón como emergente y sencillo impulsor en el sexto. Jo Adell: sencillo de dos carreras. En la serie suma cuatro hits, tres boletos y seis impulsadas, con un triple de tres carreras en el Juego 3.

sencillo de dos carreras. En la serie suma cuatro hits, tres boletos y seis impulsadas, con un triple de tres carreras en el Juego 3. Gavin Williams: abridor del Juego 2, sacó los últimos tres outs en su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas.

El bullpen de Chicago, en problemas

El bullpen, una de las grandes fortalezas de las Medias Blancas en una temporada sorpresiva, lució cansado. Taylor había lanzado 5 1/3 innings sin permitir carrera en los primeros dos juegos, pero esta vez toleró cuatro carreras y cuatro hits sin sacar out a ninguno de los seis bateadores que enfrentó.

Miguel Vargas conectó un jonrón en el noveno, el primero de su carrera en postemporada. Antonacci produjo dos carreras y volvió a ser noticia: se convirtió en el primer jugador en la historia de la postemporada al que golpean con las bases llenas en más de una ocasión, pues le había ocurrido también en el Juego 3. Lleva 33 pelotazos este año, incluidos 29 en la temporada regular, marca de la franquicia.