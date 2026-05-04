Grupo Frontera serenata en playa

Reconciliación frente al mar

Momento viral en redes

Lo que parecía una discusión más bajo el sol terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes gracias a Grupo Frontera.

La agrupación de regional mexicano sorprendió a una pareja que discutía en la playa y decidió intervenir de una manera inesperada.

Lejos de ignorar la escena, los músicos optaron por ponerle música al conflicto y transformar el ambiente con una serenata.

El gesto quedó grabado en video y fue compartido por el propio grupo en sus plataformas digitales.

Una serenata en medio del conflicto

En las imágenes se observa a los integrantes disfrutando de un día junto al mar cuando notaron la tensión entre un joven y su pareja.