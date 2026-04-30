GP de Miami 2026: horarios y dónde ver

La Fórmula 1 vuelve a la actividad con el Gran Premio de Miami 2026.

La categoría regresa tras casi un mes de pausa por cancelaciones en el calendario.

La carrera marca el reinicio de la temporada y podría redefinir el campeonato con nuevas reglas y actualizaciones.

La F1 regresa tras un mes de pausa

La actividad se detuvo tras la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita.

Los equipos aprovecharon el tiempo para trabajar en mejoras.