GP de Miami 2026: horarios y dónde ver
Publicado el30/04/2026 a las 06:36
La Fórmula 1 vuelve a la actividad con el Gran Premio de Miami 2026.
La categoría regresa tras casi un mes de pausa por cancelaciones en el calendario.
La carrera marca el reinicio de la temporada y podría redefinir el campeonato con nuevas reglas y actualizaciones.
La F1 regresa tras un mes de pausa
La actividad se detuvo tras la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita.
Los equipos aprovecharon el tiempo para trabajar en mejoras.
El regreso en Miami llega con incertidumbre por ajustes técnicos recientes.
Mercedes llega como favorito
La escudería ha ganado las tres primeras carreras del año.
George Russell y Kimi Antonelli lideran el arranque de temporada.
El equipo se posiciona como el rival a vencer en Florida.
Historial reciente del GP de Miami
Esta será la quinta edición del Gran Premio.
Max Verstappen ganó en 2022 y 2023.
McLaren dominó las últimas dos carreras con Lando Norris y Oscar Piastri.
Checo Pérez y su desempeño en Miami
El piloto mexicano ha tenido resultados competitivos en este circuito.
Su mejor actuación fue en 2023 con un segundo lugar.
También ha sumado participaciones destacadas en sprint.
Horarios del GP de Miami 2026
El evento se disputará del 1 al 3 de mayo.
Las actividades incluyen práctica libre, sprint y clasificación.
La carrera principal se correrá el domingo.
Dónde ver la carrera en vivo
La transmisión estará disponible en F1TV y Sky Sports.
También podrá seguirse en televisión abierta a través de Canal 5.
Las distintas sesiones estarán distribuidas durante el fin de semana.
Formato sprint añade emoción
El GP de Miami contará con formato sprint.
Esto implica más sesiones competitivas durante el fin de semana.
El sistema busca incrementar la intensidad del espectáculo.
El Gran Premio de Miami será clave para medir el impacto de las mejoras técnicas.
Los equipos buscarán aprovechar este punto de la temporada para consolidarse en la lucha por el campeonato.
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