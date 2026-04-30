GP de Miami 2026: cinco claves que marcarán el Gran Premio

La Fórmula 1 vuelve a la acción en Miami tras más de un mes de pausa.

El parón permitió a los equipos trabajar en mejoras que ahora podrían cambiar el rumbo del campeonato.

El Gran Premio de Miami puede redefinir la pelea por el título en una temporada marcada por sorpresas.

Mercedes domina, pero enfrenta presión interna

El equipo alemán ha ganado las tres primeras carreras del año.

Kimi Antonelli lidera el campeonato con 72 puntos, seguido por George Russell con 63.