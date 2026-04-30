GP de Miami 2026: cinco claves que marcarán el Gran Premio
La Fórmula 1 vuelve a la acción en Miami tras más de un mes de pausa. El parón permitió a los equipos trabajar en mejoras que ahora podrían cambiar el rumbo del campeonato. El Gran Premio de Miami puede redefinir la pelea por el título en una temporada marcada por sorpresas. Mercedes domina, pero enfrenta […]
Publicado el30/04/2026 a las 06:54
La Fórmula 1 vuelve a la acción en Miami tras más de un mes de pausa.
El parón permitió a los equipos trabajar en mejoras que ahora podrían cambiar el rumbo del campeonato.
El Gran Premio de Miami puede redefinir la pelea por el título en una temporada marcada por sorpresas.
Mercedes domina, pero enfrenta presión interna
El equipo alemán ha ganado las tres primeras carreras del año.
Kimi Antonelli lidera el campeonato con 72 puntos, seguido por George Russell con 63.
La rivalidad entre ambos pilotos podría intensificarse en esta carrera.
Ferrari busca dar el salto definitivo
Charles Leclerc y Lewis Hamilton se mantienen cerca en la clasificación.
Han sido constantes en el podio, pero sin lograr victorias.
Las mejoras en Miami representan su mejor oportunidad para cerrar la brecha.
Red Bull vive una crisis inesperada
Max Verstappen ocupa una posición lejana en el campeonato.
El equipo ha caído hasta la mitad de la tabla de constructores.
El rendimiento del monoplaza ha sido señalado como el principal problema.
Checo Pérez suma kilómetros con Cadillac
El piloto mexicano regresó a la F1 con un nuevo equipo.
Aunque no ha sumado puntos, ha completado todas las vueltas en las carreras.
Su desempeño es clave para el desarrollo de la escudería.
McLaren intenta reaccionar tras inicio irregular
Lando Norris y Oscar Piastri están fuera del podio en el arranque.
El equipo ha tenido problemas técnicos y resultados inconsistentes.
Se espera que las mejoras en Miami los acerquen a los líderes.
Otros equipos buscan sorprender
Haas ha sido una de las revelaciones en las primeras carreras.
Audi ha mostrado competitividad desde su debut.
Alpine continúa en busca de estabilidad en su rendimiento.
El Gran Premio de Miami será el primer gran test tras las actualizaciones de los equipos.
El resultado podría marcar un antes y un después en la temporada 2026.
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