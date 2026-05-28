Empleado de Google habría manipulado apuestas usando datos confidenciales
Publicado el27/05/2026 a las 16:29
- Google enfrenta caso millonario
- Polymarket bajo investigación federal
- Acusan fraude con datos
Un empleado de Google fue acusado por la Justicia de Estados Unidos de utilizar información confidencial de la compañía para obtener ganancias millonarias en la plataforma de apuestas Polymarket.
El caso representa uno de los ejemplos más recientes de presunto uso ilegal de información privilegiada dentro de los llamados mercados de predicción.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado aprovechó datos internos de Google para anticipar resultados antes que otros usuarios de la plataforma.
La demanda fue presentada este miércoles en un tribunal federal de Nueva York.
Según la acusación, Michele Spagnuolo, ingeniero de Google de origen italiano, utilizó “información confidencial y valiosa no pública” de la empresa para realizar apuestas relacionadas con búsquedas en Google.
Spagnuolo, de 36 años, fue acusado de fraude en el mercado de materias primas, fraude electrónico y blanqueo de capitales.
Las autoridades indicaron que el ingeniero fue liberado bajo una fianza de 2,25 millones de dólares.
Google confirmó que el trabajador utilizó herramientas internas de la compañía para acceder a información sensible y señaló que ya fue suspendido de sus funciones.
Las apuestas en Polymarket generaron más de un millón
Acusan a un empleado de Google de usar datos confidenciales para ganar un millón de dólares en la plataforma de apuestas Polymarket.https://t.co/4RNbSidA3L
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 27, 2026
Segun EFE, de acuerdo con la querella, Spagnuolo operaba en Polymarket bajo el usuario “AlphaRaccoon”.
La acusación sostiene que entre octubre y diciembre realizó múltiples apuestas utilizando información interna de Google.
El caso tomó notoriedad por una apuesta relacionada con las tendencias de búsqueda de Google para 2025.
Según los documentos judiciales, Spagnuolo apostó a que el cantante D4vd sería la persona más buscada en Google ese año.
En ese momento, Polymarket consideraba casi imposible ese resultado.
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Sin embargo, el acusado acertó y obtuvo alrededor de 1,2 millones de dólares en ganancias.
Las autoridades sostienen que el ingeniero conocía previamente los resultados porque tenía acceso a datos internos confidenciales de Google sobre búsquedas y tendencias.
La demanda también afirma que, después de obtener las ganancias, intentó ocultar el origen y propiedad del dinero.
El caso aumenta presión sobre mercados de predicción
La investigación se produce mientras las autoridades estadounidenses aumentan la vigilancia sobre posibles casos de tráfico de información en plataformas de predicción como Polymarket.
Estos mercados permiten apostar dinero sobre resultados reales de política, economía, entretenimiento y otros temas públicos.
El caso de Spagnuolo es uno de los procesos más relevantes relacionados con presunto “insider trading” en este tipo de plataformas.
La querella también recuerda otro caso ocurrido este año.
En abril, el soldado estadounidense Gannon Ken Van Dyke fue acusado de utilizar información clasificada relacionada con la captura de Nicolás Maduro para realizar apuestas en Polymarket.
Según las autoridades, el militar habría obtenido más de 400.000 dólares gracias al uso de datos confidenciales sobre el operativo militar.
Google y Polymarket cooperan con las autoridades
Google indicó que coopera con las autoridades federales en la investigación.
La compañía señaló que utilizar información interna para realizar apuestas constituye una violación grave de sus políticas corporativas.
Por su parte, Polymarket también aseguró que está colaborando con los investigadores.
El caso ha intensificado el debate sobre la regulación y supervisión de los mercados de predicción en Estados Unidos.
Las autoridades consideran que estos espacios pueden ser vulnerables al uso de información privilegiada debido a la gran cantidad de eventos públicos sobre los que permiten apostar.