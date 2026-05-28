Empleado de Google habría manipulado apuestas usando datos confidenciales

Google enfrenta caso millonario

Polymarket bajo investigación federal

Acusan fraude con datos

Un empleado de Google fue acusado por la Justicia de Estados Unidos de utilizar información confidencial de la compañía para obtener ganancias millonarias en la plataforma de apuestas Polymarket.

El caso representa uno de los ejemplos más recientes de presunto uso ilegal de información privilegiada dentro de los llamados mercados de predicción.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado aprovechó datos internos de Google para anticipar resultados antes que otros usuarios de la plataforma.

La demanda fue presentada este miércoles en un tribunal federal de Nueva York.

Según la acusación, Michele Spagnuolo, ingeniero de Google de origen italiano, utilizó “información confidencial y valiosa no pública” de la empresa para realizar apuestas relacionadas con búsquedas en Google.

Spagnuolo, de 36 años, fue acusado de fraude en el mercado de materias primas, fraude electrónico y blanqueo de capitales.

Las autoridades indicaron que el ingeniero fue liberado bajo una fianza de 2,25 millones de dólares.

Google confirmó que el trabajador utilizó herramientas internas de la compañía para acceder a información sensible y señaló que ya fue suspendido de sus funciones.

Las apuestas en Polymarket generaron más de un millón

Acusan a un empleado de Google de usar datos confidenciales para ganar un millón de dólares en la plataforma de apuestas Polymarket.https://t.co/4RNbSidA3L — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 27, 2026



Segun EFE, de acuerdo con la querella, Spagnuolo operaba en Polymarket bajo el usuario “AlphaRaccoon”.

La acusación sostiene que entre octubre y diciembre realizó múltiples apuestas utilizando información interna de Google.

El caso tomó notoriedad por una apuesta relacionada con las tendencias de búsqueda de Google para 2025.

Según los documentos judiciales, Spagnuolo apostó a que el cantante D4vd sería la persona más buscada en Google ese año.

En ese momento, Polymarket consideraba casi imposible ese resultado.

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Sin embargo, el acusado acertó y obtuvo alrededor de 1,2 millones de dólares en ganancias.

Las autoridades sostienen que el ingeniero conocía previamente los resultados porque tenía acceso a datos internos confidenciales de Google sobre búsquedas y tendencias.

La demanda también afirma que, después de obtener las ganancias, intentó ocultar el origen y propiedad del dinero.