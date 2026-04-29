Golpe de frío sorprende al Este y Medio Oeste mientras el Sur enfrenta máximas históricamente bajas
Golpe de frío en EEUU Sur con máximas récord Frío bajo promedios históricos Una nueva masa de aire frío avanza hacia el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos y promete un fin de semana con temperaturas inusuales para esta época del año. El descenso térmico llega apenas días después de otro episodio similar […]
Publicado el29/04/2026 a las 16:24
- Golpe de frío en EEUU
- Sur con máximas récord
- Frío bajo promedios históricos
Una nueva masa de aire frío avanza hacia el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos y promete un fin de semana con temperaturas inusuales para esta época del año.
El descenso térmico llega apenas días después de otro episodio similar que dejó heladas severas en varias zonas, aunque esta vez el patrón atmosférico presenta diferencias importantes.
Las autoridades meteorológicas anticipan que el frío se extenderá por una porción más amplia del país, aunque no estará tan concentrado como en el evento anterior.
Aun así, millones de personas en el centro y el este del país volverán a sacar abrigos y prendas de manga larga en pleno inicio de mayo.
Heladas aisladas y noches cerca de congelación
El riesgo de heladas volverá a instalarse en regiones del Alto Medio Oeste y podría expandirse hacia el valle de Ohio y los Apalaches centrales.
Los expertos advierten que las temperaturas nocturnas podrían rondar el punto de congelación, e incluso descender brevemente por debajo en algunas áreas.
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La semana pasada, varios estados del noreste y del Atlántico medio registraron temperaturas bajo cero durante horas prolongadas, afectando cultivos y jardines.
En esta ocasión, la duración del frío extremo sería menor, lo que podría limitar los daños a la vegetación en floración.
Diferencias clave en el nuevo patrón
El episodio anterior estuvo impulsado por una masa de aire ártico combinada con cielos despejados y vientos suaves, condiciones ideales para un enfriamiento intenso.
Ahora, el sistema está vinculado a una tormenta activa en la corriente en chorro, lo que generará nubosidad persistente y brisas moderadas.
Esa combinación puede impedir que el aire frío se acumule con tanta intensidad cerca del suelo durante la noche.
Las nubes, además, funcionarán como una barrera que reducirá la pérdida de calor tras la puesta del sol.
El Sur también sentirá el impacto
Mientras el norte enfrenta heladas puntuales, el centro-sur y el sureste experimentarán días inusualmente frescos bajo cielos nublados y periodos de lluvia.
En algunas localidades del sur, las temperaturas máximas podrían situarse entre los 40 y 50 grados Fahrenheit, muy por debajo de los valores habituales de principios de mayo.
Este contraste representa una caída notable respecto a los promedios históricos, que suelen ubicarse entre los 70 y casi 80 grados.
Aunque la lluvia será bienvenida para aliviar condiciones de sequía y reducir el riesgo de incendios forestales, el ambiente fresco tomará por sorpresa a quienes esperaban calor primaveral.
Ciudades bajo cielos grises y ambiente fresco
En el Medio Oeste y el Noreste, las temperaturas diurnas estarán varios grados por debajo de lo normal durante varios días consecutivos.
Ciudades como Nueva York podrían registrar máximas en el rango de los 50 grados Fahrenheit, en lugar de los 60 habituales para esta época.
Eventos al aire libre, como actividades deportivas en Kentucky durante el fin de semana, se desarrollarán en un ambiente más frío de lo previsto, aunque sin lluvias significativas.
Si bien el impacto no sería tan severo como el de la semana pasada, el regreso del aire frío recuerda que la primavera aún puede traer sorpresas térmicas en amplias regiones del país, apuntó ‘AccuWeather‘.