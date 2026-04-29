Golpe de frío en EEUU

Sur con máximas récord

Frío bajo promedios históricos

Una nueva masa de aire frío avanza hacia el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos y promete un fin de semana con temperaturas inusuales para esta época del año.

El descenso térmico llega apenas días después de otro episodio similar que dejó heladas severas en varias zonas, aunque esta vez el patrón atmosférico presenta diferencias importantes.

Las autoridades meteorológicas anticipan que el frío se extenderá por una porción más amplia del país, aunque no estará tan concentrado como en el evento anterior.

Aun así, millones de personas en el centro y el este del país volverán a sacar abrigos y prendas de manga larga en pleno inicio de mayo.

Heladas aisladas y noches cerca de congelación

El riesgo de heladas volverá a instalarse en regiones del Alto Medio Oeste y podría expandirse hacia el valle de Ohio y los Apalaches centrales.