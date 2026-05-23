Gasolina se dispara mientras inicia temporada de viajes en EEUU
Publicado el23/05/2026 a las 12:41
- Gasolina sube por guerra
- Ormuz afecta precios energéticos
- Millones viajarán pese alza
El aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos, impulsado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, amenaza con afectar el inicio de la temporada de verano en el país.
La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzó los 4,55 dólares por galón.
El diésel llegó a un promedio de 5,64 dólares por galón.
Según la AAA, los precios actuales son casi 1,40 dólares más altos que hace un año.
La organización indicó que los costos se acercan a los niveles registrados hace cuatro años durante la guerra en Ucrania.
En ese momento, el promedio nacional rondaba los 4,61 dólares por galón.
La AAA advirtió que el cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría mantener elevados los precios del combustible durante el inicio de la temporada de viajes.
Millones viajarán pese al alza de precios
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Segun la agencia EFE, a pesar del impacto económico, la AAA proyectó que unos 45 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares durante el puente festivo.
Más de 39 millones de personas se desplazarán en automóvil.
La organización señaló que el fin de semana del Día de los Caídos podría marcar un nuevo récord de viajes.
El feriado es considerado el inicio no oficial del verano en Estados Unidos.
Para muchas familias representa un fin de semana largo de tres días.
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Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, afirmó que la demanda de viajes continúa siendo sólida.
La directiva explicó que muchas personas siguen priorizando los viajes de ocio pese al aumento de los costos del combustible.
Sin embargo, analistas advirtieron que esta tendencia podría cambiar si los precios continúan aumentando.
El contexto económico actual también está marcado por incertidumbre e inflación.
Cierre de Ormuz impacta precios del combustible
Irán interrumpió el paso por el estrecho de Ormuz como represalia por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.
La vía marítima es considerada estratégica para el comercio energético global.
Por el estrecho transitaba aproximadamente el 20 % del crudo mundial.
El bloqueo afectó cadenas de suministro y provocó el aumento de los precios de los hidrocarburos.
Desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, el encarecimiento de la gasolina y el diésel ha generado un costo adicional cercano a los 45.000 millones de dólares para consumidores estadounidenses.
La estimación fue realizada mediante una herramienta de rastreo de precios de la Universidad Brown.
Según los cálculos, esto representa más de 340 dólares adicionales por hogar en gastos combinados de combustible.
En abril, el índice energético aumentó un 3,8 % después de haber crecido un 10,9 % el mes anterior.
El incremento energético representó más del 40 % del alza mensual de la inflación.
La inflación interanual alcanzó el 3,8 % en abril, el nivel más alto desde mayo de 2023.
Trump enfrenta presión por precios y guerra
El aumento de los precios y la impopularidad de la guerra comenzaron a afectar la popularidad del presidente Donald Trump.
El mandatario prometió suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina.
Hasta ahora, no ha anunciado una fecha para aplicar la medida.
Trump también aseguró que los precios del combustible caerán cuando finalice el conflicto.
Las negociaciones de paz permanecen estancadas en medio de una frágil tregua.
La situación sigue marcada por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.
También persiste el cerco estadounidense sobre las costas iraníes y las amenazas entre ambas partes.