Gasolina se dispara mientras inicia temporada de viajes en EEUU

Gasolina sube por guerra

Ormuz afecta precios energéticos

Millones viajarán pese alza

El aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos, impulsado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, amenaza con afectar el inicio de la temporada de verano en el país.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzó los 4,55 dólares por galón.

El diésel llegó a un promedio de 5,64 dólares por galón.

Según la AAA, los precios actuales son casi 1,40 dólares más altos que hace un año.

La organización indicó que los costos se acercan a los niveles registrados hace cuatro años durante la guerra en Ucrania.

En ese momento, el promedio nacional rondaba los 4,61 dólares por galón.

La AAA advirtió que el cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría mantener elevados los precios del combustible durante el inicio de la temporada de viajes.

Millones viajarán pese al alza de precios

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Segun la agencia EFE, a pesar del impacto económico, la AAA proyectó que unos 45 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares durante el puente festivo.

Más de 39 millones de personas se desplazarán en automóvil.

La organización señaló que el fin de semana del Día de los Caídos podría marcar un nuevo récord de viajes.

El feriado es considerado el inicio no oficial del verano en Estados Unidos.

Para muchas familias representa un fin de semana largo de tres días.

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Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, afirmó que la demanda de viajes continúa siendo sólida.

La directiva explicó que muchas personas siguen priorizando los viajes de ocio pese al aumento de los costos del combustible.

Sin embargo, analistas advirtieron que esta tendencia podría cambiar si los precios continúan aumentando.

El contexto económico actual también está marcado por incertidumbre e inflación.