Se prevé que los precios de la gasolina en EEUU seguirían aumentando durante todo el verano

Gasolina seguirá subiendo verano

Guerra afecta precios combustible

Conductores pagarán más gasolina Los automovilistas en Estados Unidos podrían enfrentar un nuevo aumento en los precios de la gasolina durante el verano, en medio de una temporada de viajes marcada por tensiones internacionales y alta demanda. El nuevo pronóstico de GasBuddy estima que el precio promedio nacional alcanzará los 4,80 dólares por galón entre el fin de semana del Día de los Caídos y el Día del Trabajo. La previsión llega cuando millones de conductores ya pagan los precios más altos desde 2022. Según la AAA, el promedio nacional del galón de gasolina se ubicó el miércoles en 4,56 dólares. La cifra representa un aumento superior a 1,40 dólares frente al mismo periodo del año pasado.

También supone un incremento de más del 50 % desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero. El conflicto con Irán dispara la presión sobre el petróleo Ver este video en su propia página →

Segun Segun CBS , GasBuddy señaló que la guerra en Irán, que ya suma 12 semanas, ha afectado gravemente el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. La vía marítima es considerada clave para el suministro energético mundial. Por el estrecho circula aproximadamente una quinta parte del petróleo global.

El tráfico marítimo en la zona se ha paralizado en gran medida debido al conflicto. Esto ha provocado un aumento en los precios internacionales del petróleo. TE PUEDE INTERESAR: Trump consigue blindaje fiscal permanente para su familia y empresas Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy, calificó la situación como uno de los veranos más volátiles para las gasolineras en años. “Este es el verano más volátil en las gasolineras en años”, afirmó De Haan en un informe publicado por la firma.

El especialista advirtió que los precios podrían subir todavía más si el estrecho de Ormuz continúa cerrado durante el verano. Según su previsión, el precio nacional de la gasolina podría alcanzar un máximo histórico de 5,02 dólares por galón. La demanda de verano también presiona los precios El conflicto en Oriente Medio no es el único factor detrás del aumento en los costos del combustible. Durante el verano, Estados Unidos exige el uso de una mezcla de gasolina más costosa debido a regulaciones ambientales. Este combustible de mayor octanaje está diseñado para reducir la evaporación cuando aumentan las temperaturas.

GasBuddy estima que esta mezcla puede elevar el precio hasta en 15 centavos por galón. Además, la llegada de millones de viajeros a las carreteras incrementa el consumo nacional de combustible. La firma calcula que la alta demanda de verano podría sumar entre 5 y 15 centavos adicionales por galón. La combinación de tensiones geopolíticas, regulaciones estacionales y mayor movilidad está creando presión sobre el mercado energético estadounidense. El impacto económico golpea a los consumidores El aumento sostenido de la gasolina ya está afectando las finanzas de millones de familias en el país.