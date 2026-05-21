Arizona ejecuta a hombre que incendió brutalmente a una pareja en Phoenix

Arizona ejecuta condenado

Ataque dejó víctima mortal

Sobreviviente sufrió graves quemaduras El estado de Arizona ejecutó este miércoles a Leroy McGill, un recluso condenado a muerte por prender fuego a una pareja en Phoenix hace más de dos décadas. McGill, de 63 años, recibió una inyección letal por el asesinato de Charles Pérez, de 21 años, ocurrido en 2002. Según registros judiciales, McGill atacó a Pérez y a su novia Nova Banta tras acusarlos de haber robado una escopeta. El hombre fue declarado muerto a las 10:26 de la mañana, hora del Pacífico. La ejecución se convirtió en la primera realizada en Arizona durante 2026 y la número 13 en Estados Unidos en lo que va del año.

Antes de morir, McGill pronunció unas breves últimas palabras. “Pronto me iré a casa”, dijo mientras permanecía atado en la cámara de ejecución, según reportes de periodistas presentes. El ataque ocurrió en Phoenix en 2002 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FOX 10 Phoenix (@fox10phoenix)

Segun USATODAY, el crimen ocurrió el 13 de julio de 2002 dentro del apartamento de Charles Pérez y Nova Banta en Phoenix. Los documentos judiciales señalan que McGill arrojó gasolina sobre ambos y luego les prendió fuego utilizando un fósforo. La Fiscalía aseguró que el condenado mezcló poliestireno expandido con gasolina para crear una sustancia similar al napalm. Según los fiscales, el objetivo era provocar más dolor y hacer que el combustible se adhiriera al cuerpo de las víctimas. Los abogados de McGill negaron esa acusación.

Antes del ataque, McGill habría reclamado a la pareja por hablar mal de él y acusarlo de robo. TE PUEDE INTERESAR: Nueva Jersey declara estado de emergencia tras pérdidas agrícolas millonarias tras ola de frío extremo Charles Pérez murió al día siguiente a consecuencia de las heridas. Nova Banta sobrevivió, aunque sufrió quemaduras graves en el 75 % de su cuerpo. La fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, calificó el crimen como uno de los actos más crueles imaginables.

“Después de más de dos décadas, finalmente se hizo justicia para Charles Pérez y la mujer que sobrevivió a este horrible ataque”, afirmó Mitchell en un comunicado. La sobreviviente vivió con secuelas durante décadas La fiscal también recordó el impacto físico y emocional que dejó el ataque sobre Nova Banta. “Mis pensamientos están con la familia de Charles Pérez y con la sobreviviente, quien ha vivido con las cicatrices físicas y emocionales de aquella noche durante casi 24 años”, declaró. Mitchell expresó su deseo de que la ejecución brinde algo de paz a las víctimas y sus familias. En los últimos meses, McGill intentó detener la ejecución mediante distintos recursos legales.

Sus abogados argumentaron que existieron errores cometidos por su defensa durante el juicio. Sin embargo, los tribunales rechazaron los intentos para suspender la sentencia. McGill también decidió no presentar una solicitud de clemencia ante el estado. Las ejecuciones aumentan en Estados Unidos La ejecución de McGill forma parte de una serie de sentencias aplicadas este año en distintos estados del país. Dos ejecuciones adicionales estaban programadas para esta misma semana en Tennessee y Florida.

Las autoridades señalaron que, con las ejecuciones previstas, el número de reclusos ejecutados en 2026 ascenderá a 15. Actualmente existen otras nueve ejecuciones programadas para lo que resta del año. El año pasado se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos. La cifra convirtió a 2025 en el año con más ejecuciones desde 2009. Las estadísticas muestran que el número de ejecuciones en 2026 es ligeramente inferior al registrado durante el mismo periodo del año pasado.