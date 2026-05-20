Nueva Jersey declara estado de emergencia tras pérdidas agrícolas millonarias tras ola de frío extremo
Publicado el20/05/2026 a las 14:47
- Nueva Jersey declara emergencia
- Frío destruye cultivos agrícolas
- Pérdidas superan millones
Nueva Jersey declaró este jueves el estado de emergencia tras las graves pérdidas agrícolas provocadas por las bajas temperaturas registradas entre el 19 y el 22 de abril.
La gobernadora Mikie Sherrill firmó una orden ejecutiva que aplica en los 21 condados del estado.
La medida busca acelerar la ayuda para los agricultores afectados y preservar las operaciones agrícolas.
Según un comunicado oficial, la declaración permitirá estabilizar las economías locales y proteger la capacidad agrícola de Nueva Jersey para las próximas temporadas.
Las autoridades estatales indicaron que los daños en los cultivos superan el 30 % en muchas zonas.
Algunos agricultores incluso prevén pérdidas totales del 100 % en determinadas cosechas.
Las primeras estimaciones apuntan a pérdidas de al menos 300 millones de dólares.
La ola de frío golpeó cultivos en etapa crítica
Ver esta publicación en Instagram
Segun la agencia EFE, el comunicado señala que los daños fueron consecuencia de una ola de frío que llegó después de un periodo de calor.
Las bajas temperaturas afectaron a los cultivos en una etapa clave del desarrollo agrícola.
La situación provocó graves daños en flores y frutos recién formados.
Entre los productos afectados aparecen melocotones, cerezas, peras, uvas, ciruelas, fresas, arándanos, moras, cebada y variedades de manzana.
La orden ejecutiva advierte que el alcance total de los daños todavía no se conoce.
TE PUEDE INTERESAR : Se prevé que los precios de la gasolina en EEUU seguirían aumentando durante todo el verano
Las autoridades estatales consideran que otros cultivos también podrían verse afectados a medida que avance la temporada.
El documento describe las pérdidas como “catastróficas”.
Además del impacto directo sobre los agricultores, el estado señaló que las consecuencias también afectan a vendedores, negocios de agroturismo y otras industrias relacionadas.
La crisis agrícola también podría tener repercusiones en las economías locales y en las comunidades de todo el estado.
Nueva Jersey busca acelerar la recuperación agrícola
Ver esta publicación en Instagram
La gobernadora Mikie Sherrill aseguró que el sector agrícola es fundamental para la economía estatal.
“El sector agrícola de Nueva Jersey es un motor vital de nuestra economía; es la razón misma por la que llevamos el nombre de Estado Jardín”, afirmó la gobernadora demócrata.
Sherrill también indicó que las pérdidas registradas tras el frío de abril requieren una respuesta inmediata.
“El frío de abril causó graves daños a nuestros agricultores, y esas pérdidas exigen una acción decisiva”, agregó.
La declaración de emergencia permitirá coordinar una respuesta estatal más amplia.
La medida también autoriza al estado a identificar obstáculos que dificulten la recuperación del sector.
Asimismo, se otorgará flexibilidad regulatoria temporal para facilitar los esfuerzos de recuperación.
Las autoridades esperan que estas acciones permitan apoyar a los agricultores afectados y reducir el impacto económico generado por las pérdidas en los cultivos.
El impacto podría extenderse durante la temporada
El estado advirtió que el alcance total de las pérdidas no podrá determinarse completamente hasta que avance más la temporada agrícola.
Los daños registrados podrían modificar la producción de distintos cultivos durante los próximos meses.
La situación mantiene en alerta a productores y autoridades agrícolas en todo Nueva Jersey.
El estado ahora enfrenta uno de los mayores impactos agrícolas recientes provocados por condiciones climáticas extremas.