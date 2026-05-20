Nueva Jersey declara estado de emergencia tras pérdidas agrícolas millonarias tras ola de frío extremo

Nueva Jersey declara emergencia

Frío destruye cultivos agrícolas

Pérdidas superan millones

Nueva Jersey declaró este jueves el estado de emergencia tras las graves pérdidas agrícolas provocadas por las bajas temperaturas registradas entre el 19 y el 22 de abril.

La gobernadora Mikie Sherrill firmó una orden ejecutiva que aplica en los 21 condados del estado.

La medida busca acelerar la ayuda para los agricultores afectados y preservar las operaciones agrícolas.

Según un comunicado oficial, la declaración permitirá estabilizar las economías locales y proteger la capacidad agrícola de Nueva Jersey para las próximas temporadas.

Las autoridades estatales indicaron que los daños en los cultivos superan el 30 % en muchas zonas.