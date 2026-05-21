Jóvenes que atacaron mezquita en California buscaban desatar violencia racial
Publicado el20/05/2026 a las 15:47
- Manifiesto promovía guerra racial
- FBI investiga radicalización digital
- Atacantes imitaban Christchurch
Las autoridades que investigan el ataque contra la mayor mezquita de San Diego, en California, encontraron un manifiesto en el que los agresores expresaban odio contra múltiples minorías y promovían una guerra racial en Estados Unidos.
El documento fue hallado como parte de las pesquisas sobre el ataque que dejó tres personas muertas.
Los sospechosos, identificados como Cain Lee Clark, de 17 años, y Caleb Liam Vazquez, de 18, también habían realizado búsquedas en internet relacionadas con ideologías extremistas.
Según medios estadounidenses, el escrito contenía mensajes contra musulmanes, judíos, hispanos, afroamericanos y personas de la comunidad LGTBIQ.
La investigación se concentra ahora en el contenido del manifiesto y en la actividad digital de ambos jóvenes.
CBS News informó que tuvo acceso al documento dejado por los atacantes.
El texto incluiría llamados directos a una violenta guerra racial.
También contenía ataques verbales contra mujeres, homosexuales y personas transgénero.
El manifiesto hacía referencia al ataque en Nueva Zelanda
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Segun la agencia EFE, el escrito tenía 75 páginas y llevaba por título “La Nueva Cruzada: Hijos de Tarrant”.
El nombre hace referencia a Brenton Tarrant, responsable del ataque contra una mezquita y un centro islámico en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.
En ese atentado murieron 51 personas y otras 89 resultaron heridas.
El diario Los Angeles Times también tuvo acceso al contenido del manifiesto.
El agente especial del FBI en San Diego, Mark Remily, aseguró que el documento atacaba a múltiples grupos raciales y religiosos.
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“Estos sujetos no discriminaron a quién odiaban”, declaró Remily durante una conferencia de prensa.
Las autoridades creen que ambos jóvenes se radicalizaron mediante contenidos encontrados en internet.
Los investigadores también consideran que los sospechosos se conocieron en línea antes de descubrir que ambos vivían en el área de San Diego.
La zona se encuentra cerca de la frontera entre California y México.
Investigadores hallaron símbolos asociados al nazismo
Los Angeles Times señaló que una de las cuentas vinculadas a uno de los sospechosos mostraba imágenes con símbolos asociados al nazismo.
En las fotografías aparecía vestido con ropa de camuflaje y utilizando una máscara de calavera.
Las autoridades indicaron que los atacantes transmitieron el ataque en vivo.
Según CBS, la acción imitaba el atentado cometido en Christchurch en 2019.
La investigación también reveló que Clark dejó una nota de suicidio.
De acuerdo con una fuente policial citada por CBS, el joven afirmaba estar dispuesto a morir por su causa.
Los investigadores continúan revisando pruebas digitales relacionadas con los sospechosos y el ataque.
Los atacantes dispararon mientras huían de la mezquita
Las autoridades informaron además que los jóvenes dispararon contra un jardinero mientras escapaban del lugar.
El ataque ocurrió después de que un guardia de seguridad de la mezquita lograra repelerlos.
Los sospechosos huyeron en un vehículo blanco.
Videos de seguridad captaron el momento en que disparaban hacia la zona donde trabajaba el jardinero en un área residencial.
Las imágenes forman parte de la evidencia analizada por los investigadores.
El caso ha generado preocupación por la radicalización extremista en internet y por la difusión de discursos de odio dirigidos contra comunidades religiosas y minorías.