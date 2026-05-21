Jóvenes que atacaron mezquita en California buscaban desatar violencia racial

Manifiesto promovía guerra racial

FBI investiga radicalización digital

Atacantes imitaban Christchurch

Las autoridades que investigan el ataque contra la mayor mezquita de San Diego, en California, encontraron un manifiesto en el que los agresores expresaban odio contra múltiples minorías y promovían una guerra racial en Estados Unidos.

El documento fue hallado como parte de las pesquisas sobre el ataque que dejó tres personas muertas.

Los sospechosos, identificados como Cain Lee Clark, de 17 años, y Caleb Liam Vazquez, de 18, también habían realizado búsquedas en internet relacionadas con ideologías extremistas.

Según medios estadounidenses, el escrito contenía mensajes contra musulmanes, judíos, hispanos, afroamericanos y personas de la comunidad LGTBIQ.

La investigación se concentra ahora en el contenido del manifiesto y en la actividad digital de ambos jóvenes.