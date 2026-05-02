Galilea Montijo supuesta parálisis

Explica procedimiento estético

Críticas afectan campañas Galilea Montijo enfrentó una ola de especulaciones luego de que un video viral desatara rumores sobre su salud. El 17 de abril, imágenes difundidas en redes sociales provocaron inquietud entre seguidores que llegaron a insinuar una posible parálisis facial. La conductora mexicana decidió responder públicamente y frenar las versiones que circulaban sobre su apariencia. “Ustedes me están viendo. Ni tengo el ojo torcido, sí sonrío, no me van a correr de Televisa, hasta donde yo sepa, todavía no”, declaró. Desmiente parálisis y explica la inflamación Montijo aseguró que nunca atravesó un problema neurológico y negó categóricamente los señalamientos.

“Jamás me vi como se ve en las fotografías”, afirmó al ser cuestionada sobre las imágenes que generaron alarma. TE PUEDE INTERESAR: Crimen genera impacto: asesinan a la exreina de belleza Carolina Flores y crecen las sospechas familiares Explicó que el cambio en su rostro fue consecuencia de un procedimiento estético reciente. Reconoció que se sometió a un levantamiento de cejas, lo que provocó inflamación temporal en la zona. Procedimiento estético y decisión médica La presentadora detalló que el resultado inicial fue parte del proceso de recuperación.

“Me queda claro que, en procedimientos estéticos, sí te tienes que tomar tu tiempo para desinflamar”, expresó. También destacó que confía plenamente en el criterio de las especialistas que la atienden. “Les digo a mis doctoras: ‘quiero hacerme esto’ y me dicen ‘no’… Son, de verdad, tan correctas”, comentó, subrayando que no promueven tratamientos innecesarios. 🚨 Galilea Montijo NIEGA que le haya quedado chueco un ojo por un tratamiento estético 😣😱#ebninforma #ernestobuitronnews #galileamontijo #chismes pic.twitter.com/8clAoUWOWW — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 1, 2026

Por qué evitó el bótox Montijo explicó que optó por el levantamiento de cejas como alternativa a la toxina botulínica. “A mí el botox me cae muy mal… los ojos y la mirada se me hacía espantosa”, reveló sobre experiencias previas. Según relató, la recomendación médica fue buscar una solución distinta que evitara aplicaciones constantes.

“A mí me arreglaron mi cejita… esta no fue como tal una cirugía”, aclaró, puntualizando que no se trató de una intervención mayor. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas)

Críticas, redes y consecuencias La polémica comenzó cuando un clip promocional fue compartido en TikTok, donde usuarios centraron su atención en su mirada. Comentarios como “¿es una parálisis facial?” o “Ojalá no sea grave” inundaron la publicación. La conductora aseguró que los señalamientos no la afectan emocionalmente. “Las críticas, hoy en día, no (me afectan), porque estoy agarrada de mi familia”, afirmó, aunque reconoció que sí impactan en el terreno profesional: “lo único en lo que me afecta es que se me caen campañas”.