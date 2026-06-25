Gaby Spanic pide entre lágrimas orar por Venezuela tras terremotos: «He llorado como una desgraciada»

Los sismos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en Venezuela

Gaby Spanic denunció la indiferencia internacional ante la tragedia humanitaria

Figuras internacionales han manifestado su apoyo y el envío de ayuda humanitaria

Gaby Spanic terremoto Venezuela. La renombrada actriz venezolana Gaby Spanic conmovió a sus seguidores en las redes sociales al compartir una serie de videos e historias en Instagram donde, visiblemente afectada y entre lágrimas, relató la angustia que vive por la catástrofe natural ocurrida el pasado 24 de junio en su país natal.

Con música cristiana de fondo, la protagonista de «La Usurpadora» confesó el profundo dolor que le embarga como venezolana en el extranjero ante el colapso de decenas de edificios y las alarmantes cifras de víctimas.

La artista de 52 años no ocultó su frustración por la cadena de adversidades que ha golpeado a la nación sudamericana a lo largo de los años, sumando ahora este desastre natural para el cual, aseguró, el territorio no se encuentra logísticamente preparado.

“Hoy ha sido un día muy difícil. Hoy muchos amigos se quedaron sin hogar, se cayeron edificios… Ha sido un desastre natural muy fuerte. Veo imágenes y hablando con muchos hermanos venezolanos ha sido muy duro”, dijo.

«Hemos sufrido demasiado»

#GabySpanic 🇻🇪 I Gaby Spanic rompe en llanto tras sismos en #Venezuela y pide ayuda internacional. La actriz venezolana expresó su angustia desde México y denunció la falta de atención global ante la tragedia que dejó más de 160 muertos. Más información: https://t.co/b6gcnyOEa7 pic.twitter.com/aZhtNYbme0 — El Mexicano (@ElMexicanOnline) June 25, 2026



Gaby Spanic se desahogó completamente ante la cámara y expresó de forma literal el calvario emocional que ha enfrentado desde el momento de los sismos:

«Hoy ha sido un día muy difícil he llorado como una desgraciada, estoy harta, harta de tantas cosas y le pido a Dios cada día ya meta su mano y que le haga justicia a Venezuela y a los venezolanos porque hemos sufrido demasiado».

«Como venezolana y figura pública han sido muchas cosas que han pasado en mi vida ha sido terrible, lo más terrible es lo que está pasando en Venezuela».

«No sé qué hemos hecho los venezolanos para merecer tanto sufrimiento en el mundo. Le pido a Dios cada día que ya meta sus manos y que le haga justicia a Venezuela y a los venezolanos, porque hemos sufrido demasiado: xenofobia, injusticias, robos, persecuciones, difamaciones, terremotos… Ya es demasiado. Mi alma esta vuelta nada. Yo no sé qué hemos hecho los venezolanos para merecer tanto sufrimiento en el mundo: persecución, difamación, ahorita el terremoto en Venezuela… Yo no sé hasta cuándo. Ya señor mete tu mano en Venezuela, que se caigan las máscaras, que los venezolanos tengan justicia en todas partes del mundo”, compartió.

Asimismo, en sus historias de la misma plataforma digital, la intérprete redactó un clamor directo: “Dios mío Santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba, Curazao”, añadiendo posteriormente en su video colectivo: “Mi gente bella, tenemos que orar por el mundo, por Venezuela, por el mundo entero, está feo el mundo”.