Hombre confiesa brutal ataque contra dueño de barbería en Minnesota

Gabriel Arrazola Pérez fue hallado sin vida cerca de unas vías del tren en Minnesota. La investigación llevó al arresto de un sospechoso.

Arrestan a sospechoso del crimen

Barbero fue hallado muerto

Acusado confesó el ataque Las autoridades de Minnesota arrestaron a un hombre de 24 años acusado de asesinar a puñaladas a Gabriel Arrazola Pérez, un conocido propietario de una barbería de St. Paul. El cuerpo de la víctima fue encontrado cerca de unas vías del tren a finales de mayo. Por qué importa: El caso avanzó rápidamente después de que la policía analizara registros telefónicos, grabaciones de seguridad y evidencia forense que, según los investigadores, vinculan al sospechoso con la escena del crimen. Hallazgo del cuerpo de Gabriel Arrazola Pérez Man fatally stabbed St. Paul barbershop owner after becoming «filled with rage,» charges say. https://t.co/Gv8ttrL8Id — 48 Hours (@48hours) June 6, 2026 El cadáver de Arrazola Pérez, de 44 años, fue localizado el 25 de mayo cerca de unas vías férreas. El descubrimiento ocurrió después de que un hombre que paseaba con su bulldog inglés notara algo inusual en la zona. Según el expediente judicial, el perro comenzó a tirar de su dueño hacia el lugar donde se encontraba el cuerpo.

El testigo llamó al 911 de inmediato. Además, aseguró a los agentes que el cadáver no estaba allí durante el día anterior. Cuando la policía llegó a la escena encontró varios documentos personales. Entre ellos había una receta para gafas y una licencia de conducir. ¿Buscas trabajo en Minnesota? Haz clic y descubre oportunidades. Esos documentos permitieron identificar a la víctima. Los investigadores también localizaron el vehículo de Arrazola Pérez, un Subaru Crosstrek. El automóvil estaba aproximadamente a 800 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo. Familiares de la víctima informaron que lo habían visto por última vez durante una reunión en una cervecería local la tarde del 24 de mayo. Después de abandonar el establecimiento, perdieron contacto con él.

Registros y evidencia apuntaron al sospechoso La investigación reveló que, tras salir de la reunión, Arrazola Pérez realizó tres llamadas a una misma persona. También recibió una llamada de regreso a las 6:34 de la tarde. Posteriormente, los detectives revisaron cámaras de seguridad cercanas a las vías del tren. Las imágenes mostraron a la víctima caminando junto a otro hombre alrededor de las 7:03 de la noche. Horas más tarde, entre las 8:55 p. m. y las 11:12 p. m., el cuerpo ya podía verse en el lugar. La policía determinó que el número telefónico con el que se comunicó la víctima pertenecía a Omar Andrés Ramos Castro. Los investigadores señalaron que la ubicación de ese dispositivo coincidía con la escena antes, durante y después del crimen. La investigación también permitió recuperar el teléfono celular de Arrazola Pérez. El aparato fue encontrado con ayuda de una unidad canina. El análisis forense reveló que las huellas halladas en el teléfono no correspondían a la víctima. Además, los agentes descubrieron que Ramos Castro había enviado una ubicación por WhatsApp cercana al lugar donde posteriormente apareció el cadáver.

El acusado admitió haber estado con la víctima :point_right:Encuentra empleo aquí Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta el apartamento de Ramos Castro. El sospechoso fue arrestado el 4 de junio. Posteriormente fue acusado de asesinato en segundo grado. Durante el interrogatorio, realizado con la asistencia de un intérprete, ofreció versiones contradictorias sobre su relación con Arrazola Pérez. Inicialmente aseguró que apenas lo conocía, de acuerdo con Law&Crime. También afirmó que solo había trabajado ocasionalmente para él. Más adelante reconoció haber recibido llamadas de la víctima para reunirse a comer o fumar marihuana. Según la denuncia penal, al ser confrontado con la evidencia, admitió que estuvo con Arrazola Pérez en las vías del tren la noche del crimen. El acusado declaró que la víctima supuestamente le hizo insinuaciones sexuales no deseadas e intentó tocarlo de manera inapropiada. Según su versión, reaccionó violentamente y lo apuñaló con una navaja.