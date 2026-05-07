Fórmula 1 apunta al regreso de motores V8
La Fórmula 1 ya mira hacia el futuro y podría traer de vuelta los motores V8. El presidente de la FIA adelantó que estos impulsores regresarían en 2031, o incluso antes, tras el actual ciclo reglamentario. El anuncio surge en medio de críticas al nuevo formato de motores híbridos. El posible regreso de los V8 […]
Publicado el06/05/2026 a las 21:39
La Fórmula 1 ya mira hacia el futuro y podría traer de vuelta los motores V8.
El presidente de la FIA adelantó que estos impulsores regresarían en 2031, o incluso antes, tras el actual ciclo reglamentario.
El anuncio surge en medio de críticas al nuevo formato de motores híbridos.
El posible regreso de los V8 responde al descontento de pilotos y aficionados con la actual normativa.
Los motores actuales no convencen en 2026
La temporada 2026 introdujo una nueva era con motores híbridos equilibrados entre potencia eléctrica y térmica.
Sin embargo, tras las primeras carreras, las reacciones no han sido positivas.
Pilotos y seguidores han cuestionado el rendimiento y las sensaciones de los nuevos monoplazas.
La FIA abre la puerta al cambio
El presidente del organismo rector señaló que el regreso de los motores V8 está previsto para cuando finalice el actual reglamento.
Este cambio dependería del cierre del ciclo establecido en el Pacto de la Concordia, que rige las bases técnicas de la categoría.
Los V8 marcaron una era en la Fórmula 1
Los motores de ocho cilindros fueron utilizados hasta 2013, antes de la llegada de la era híbrida en 2014.
Desde entonces, la Fórmula 1 ha apostado por unidades de potencia que combinan combustión y energía eléctrica.
La presión de pilotos influye en decisiones
Las críticas hacia la normativa actual han tenido impacto en el debate interno de la categoría.
El posible regreso de los V8 refleja la intención de ajustar el rumbo en función de la respuesta de los protagonistas del campeonato.
Un cambio que redefiniría la categoría
El retorno de estos motores implicaría una transformación significativa en el rendimiento y la identidad del deporte.
La decisión final dependerá de la evolución del reglamento en los próximos años.
La Fórmula 1 continuará evaluando su normativa mientras se acerca el final del actual ciclo, con la posibilidad de un cambio importante en el futuro.
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