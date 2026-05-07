Fórmula 1 apunta al regreso de motores V8

La Fórmula 1 ya mira hacia el futuro y podría traer de vuelta los motores V8.

El presidente de la FIA adelantó que estos impulsores regresarían en 2031, o incluso antes, tras el actual ciclo reglamentario.

El anuncio surge en medio de críticas al nuevo formato de motores híbridos.

El posible regreso de los V8 responde al descontento de pilotos y aficionados con la actual normativa.

Los motores actuales no convencen en 2026

La temporada 2026 introdujo una nueva era con motores híbridos equilibrados entre potencia eléctrica y térmica.