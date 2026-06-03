Ford retira casi 420.000 vehículos por falla en cinturones

Ford retira 420.000 vehículos

Fallan cinturones de seguridad

Emiten alerta de conducción

Ford Motor anunció el retiro del mercado de cerca de 420.000 vehículos debido a un problema relacionado con los cinturones de seguridad que podría incrementar el riesgo de lesiones para los pasajeros en caso de accidente.

La falla detectada afecta un componente fundamental de seguridad dentro del vehículo y ha llevado a una nueva acción correctiva por parte del fabricante, además de otra advertencia independiente relacionada con problemas en la suspensión de algunos modelos.

Cinturones de seguridad podrían no funcionar correctamente

Ford Motor is recalling nearly 420,000 vehicles due to a seat belt issue that can increase passengers’ risk of injury. https://t.co/Yezv1NPPZb — CBS News (@CBSNews) June 3, 2026



La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que los cinturones de seguridad de ciertos vehículos Ford Expedition y Lincoln fabricados entre 2018 y 2022 podrían bloquearse accidentalmente.

Según el aviso de retirada, el problema puede impedir que los cinturones se retraigan o extiendan de manera adecuada.

La agencia advirtió que esta condición podría afectar el desempeño esperado del sistema de sujeción durante un accidente.

«Los cinturones de seguridad que no se retraen ni se extienden pueden no sujetar al ocupante como se pretende, lo que aumenta el riesgo de lesiones en caso de accidente», señaló la NHTSA.

Ford informó a la agencia federal que tiene conocimiento de una lesión relacionada con los cinturones de seguridad defectuosos incluidos en esta llamada a revisión.