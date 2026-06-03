Ford retira casi 420.000 vehículos por falla en cinturones
Publicado el03/06/2026 a las 14:25
- Ford retira 420.000 vehículos
- Fallan cinturones de seguridad
- Emiten alerta de conducción
Ford Motor anunció el retiro del mercado de cerca de 420.000 vehículos debido a un problema relacionado con los cinturones de seguridad que podría incrementar el riesgo de lesiones para los pasajeros en caso de accidente.
La falla detectada afecta un componente fundamental de seguridad dentro del vehículo y ha llevado a una nueva acción correctiva por parte del fabricante, además de otra advertencia independiente relacionada con problemas en la suspensión de algunos modelos.
Cinturones de seguridad podrían no funcionar correctamente
Ford Motor is recalling nearly 420,000 vehicles due to a seat belt issue that can increase passengers’ risk of injury. https://t.co/Yezv1NPPZb
— CBS News (@CBSNews) June 3, 2026
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que los cinturones de seguridad de ciertos vehículos Ford Expedition y Lincoln fabricados entre 2018 y 2022 podrían bloquearse accidentalmente.
Según el aviso de retirada, el problema puede impedir que los cinturones se retraigan o extiendan de manera adecuada.
La agencia advirtió que esta condición podría afectar el desempeño esperado del sistema de sujeción durante un accidente.
«Los cinturones de seguridad que no se retraen ni se extienden pueden no sujetar al ocupante como se pretende, lo que aumenta el riesgo de lesiones en caso de accidente», señaló la NHTSA.
Ford informó a la agencia federal que tiene conocimiento de una lesión relacionada con los cinturones de seguridad defectuosos incluidos en esta llamada a revisión.
Ford notificará a los propietarios afectados
La compañía indicó que comenzará a enviar notificaciones por correo a los propietarios de los vehículos involucrados a partir del 8 de junio.
Segun CBS, como parte de la solución, los concesionarios Ford y Lincoln realizarán inspecciones de las unidades afectadas.
Si se confirma la falla, los retractores de los cinturones de seguridad serán reemplazados sin costo para los propietarios.
El número asignado a esta llamada a revisión es 26S34.
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La medida forma parte de los procedimientos de seguridad implementados para corregir posibles defectos detectados en vehículos ya comercializados.
Otra advertencia afecta modelos Maverick y Bronco Sport
De manera separada, Ford también emitió una advertencia de «No conducir» que involucra a 4.653 vehículos Ford Maverick y Bronco Sport.
La medida está relacionada con un posible montaje incorrecto de componentes del sistema de suspensión.
Según explicó la empresa, «es posible que las rótulas del brazo de control inferior delantero se hayan instalado o reparado incorrectamente en la planta de ensamblaje del vehículo, lo que permitió que el brazo de control se desconectara del muñón de la rueda delantera».
La llamada a revisión incluye algunos modelos Bronco Sport fabricados entre 2021 y 2026, así como algunos Maverick producidos entre 2022 y 2026.
Ford recomendó a los propietarios de estos vehículos no conducirlos hasta que las reparaciones necesarias hayan sido completadas.
De acuerdo con el aviso de la llamada a revisión, los concesionarios inspeccionarán las piezas involucradas y realizarán las reparaciones correspondientes sin costo alguno para los clientes.
Los propietarios que deseen obtener más información pueden comunicarse con el servicio al cliente de Ford al 1-866-436-7332.
El número de identificación de esta segunda llamada a revisión es 26S36.