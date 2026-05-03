Diagnóstico clave de Chespirito

Florinda Meza revela fallas médicas

Habla del Parkinson

Florinda Meza volvió a hablar sobre los últimos años de vida de Roberto Gómez Bolaños. Sus declaraciones apuntan a presuntas irregularidades en el manejo médico del creador de ‘El Chavo del 8’.

La actriz aseguró que el diagnóstico de Parkinson habría sido conocido por especialistas, pero no comunicado con claridad. Según relató, la información le fue revelada indirectamente tiempo después.

“No detectaron y si lo detectaron no me dijeron”, expresó al recordar ese periodo. También señaló que su esposo tenía problemas auditivos que complicaban la comunicación con los médicos.

Meza afirmó que en ocasiones era ella quien debía explicar los síntomas. “Ay, pues ¿de qué estoy enfermo?… tú saber mejor que yo mis síntomas”, recordó que decía él.

Sospechas sobre el tratamiento

La actriz relató que una neuróloga en Cancún le hizo notar un detalle relevante. Según explicó, el medicamento recetado indicaba que el neurólogo en Ciudad de México sabía del Parkinson.