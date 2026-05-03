Florinda Meza rompe el silencio: asegura que ocultaron diagnóstico clave de ‘Chespirito’
Diagnóstico clave de Chespirito Florinda Meza revela fallas médicas Habla del Parkinson Florinda Meza volvió a hablar sobre los últimos años de vida de Roberto Gómez Bolaños. Sus declaraciones apuntan a presuntas irregularidades en el manejo médico del creador de ‘El Chavo del 8’. La actriz aseguró que el diagnóstico de Parkinson habría sido conocido […]
Publicado el03/05/2026 a las 08:45
- Diagnóstico clave de Chespirito
- Florinda Meza revela fallas médicas
- Habla del Parkinson
Florinda Meza volvió a hablar sobre los últimos años de vida de Roberto Gómez Bolaños. Sus declaraciones apuntan a presuntas irregularidades en el manejo médico del creador de ‘El Chavo del 8’.
La actriz aseguró que el diagnóstico de Parkinson habría sido conocido por especialistas, pero no comunicado con claridad. Según relató, la información le fue revelada indirectamente tiempo después.
“No detectaron y si lo detectaron no me dijeron”, expresó al recordar ese periodo. También señaló que su esposo tenía problemas auditivos que complicaban la comunicación con los médicos.
Meza afirmó que en ocasiones era ella quien debía explicar los síntomas. “Ay, pues ¿de qué estoy enfermo?… tú saber mejor que yo mis síntomas”, recordó que decía él.
Sospechas sobre el tratamiento
La actriz relató que una neuróloga en Cancún le hizo notar un detalle relevante. Según explicó, el medicamento recetado indicaba que el neurólogo en Ciudad de México sabía del Parkinson.
“Mi dolor y mi coraje es tanto que recuerdo el nombre de la medicina, Akatinol”, señaló. Esa deducción despertó en ella la sospecha de que el diagnóstico ya era conocido.
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De acuerdo con su testimonio, el tratamiento sí tuvo efectos positivos. “Roberto volvió a estar con mejor calidad de vida”, afirmó.
Durante los dos últimos años, dijo que hubo una mejoría visible. Sin embargo, también se acentuó la pérdida auditiva.
Cambios en la comunicación y personalidad
En la etapa final, la comunicación entre ambos cambió por completo. Meza explicó que comenzaron a escribir para poder conversar.
“Él hablaba, yo hablaba, pero le escribía y le ponía escrito para las respuestas”, relató. Así lograban mantener el diálogo en los últimos meses.
La actriz también habló sobre los cambios de personalidad. Confesó que no entendía lo que ocurría hasta después del fallecimiento.
“Tuvo que morir Roberto para que yo solita investigara por mi cuenta”, dijo. Aseguró que descubrió que se trataba de una enfermedad demencial con alteraciones conductuales.
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Sin acciones legales, pero con cuestionamientos
Cuando fue cuestionada sobre por qué no emprendió acciones legales, respondió con franqueza. “¿Sirve de algo?”, contestó de inmediato.
También criticó la falta de información médica clara hacia las familias. “Los médicos deberían decirnos en qué consisten las enfermedades”, afirmó.
Pese al dolor, resaltó la fortaleza del vínculo que los unía. “Gracias a Dios, mi amor fue muy grande y aguanté los cambios de personalidad”, expresó.
Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años. Aunque la causa oficial fue insuficiencia cardíaca derivada de EPOC, Meza sostuvo después que “tenía un Parkinson tardío que aceleró todo el resto de sus problemas”.