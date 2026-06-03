Ejecutan a otro condenado en Florida mientras crecen las cifras de pena de muerte
Publicado el02/06/2026 a las 15:48
- Octava ejecución en Florida
- Récord histórico en 2025
- 258 reos esperan ejecución
Las autoridades de Florida ejecutaron este martes a Andrew Lukehart, un hombre condenado por el asesinato de una bebé de 5 meses ocurrido en 1996.
La ejecución representa la octava realizada en Florida durante 2026 y ocurre después de que el estado registrara un récord de 19 ejecuciones el año pasado, la cifra más alta del país.
Andrew Lukehart fue ejecutado mediante inyección letal
Ver esta publicación en Instagram
Segun EFE, Lukehart, de 53 años, recibió la inyección letal a las 18:19 hora local en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en la ciudad de Raiford, en el norte del estado.
Las autoridades penitenciarias confirmaron la ejecución poco después de que se llevara a cabo el procedimiento.
El hombre había sido condenado en 1997 por el asesinato de la hija de 5 meses de su entonces novia.
El crimen ocurrió un año antes de su condena, tras ser arrestado por las autoridades.
De acuerdo con la información oficial, Lukehart secuestró a la bebé mientras su novia se encontraba fuera de su vivienda en Jacksonville.
TE PUEDE INTERESAR: Aeropuerto de Miami rompe récord y genera $212 mil millones
Posteriormente, el condenado fue detenido por la Policía.
Durante la investigación, confesó que la menor murió después de que él la dejara caer de cabeza contra el suelo.
Según su declaración, entró en pánico tras el incidente.
Las autoridades señalaron que posteriormente arrojó el cuerpo de la bebé a un estanque.
Florida suma ocho ejecuciones en 2026
La ejecución de Lukehart constituye la octava realizada en Florida durante el presente año.
Además, las autoridades tienen programada una novena ejecución para el próximo 25 de junio.
La actividad del estado en materia de pena capital se mantiene después de un año histórico para Florida.
Durante 2025, el estado registró 19 ejecuciones, la cifra más alta del país.
Según datos del Death Penalty Information Center, esos procedimientos representaron dos de cada cinco ejecuciones realizadas en Estados Unidos durante ese año.
En total, se llevaron a cabo 47 procedimientos de pena de muerte en todo el país durante 2025.
La cifra alcanzada por Florida marcó un nuevo récord estatal en materia de ejecuciones.
El estado superó sus máximos históricos
Antes de 2025, el mayor número anual de ejecuciones en Florida había sido de ocho.
Ese registro se alcanzó previamente en 1984 y volvió a repetirse en 2014.
La cifra de 19 ejecuciones registrada el año pasado superó ampliamente esos antecedentes.
Actualmente, un total de 258 personas permanecen en el corredor de la muerte en Florida.
Esa es la segunda población más numerosa de condenados a muerte en Estados Unidos.
Solo California registra una cifra superior de personas en el corredor de la muerte.
Sin embargo, en California existe una moratoria a las ejecuciones que permanece vigente desde 2019.
Florida también figura como el estado con el mayor número de exoneraciones relacionadas con casos de pena capital.
Hasta 2025, se contabilizaban 30 exoneraciones en el estado, según los datos citados.
La ejecución de Andrew Lukehart se suma así a una serie de procedimientos que mantienen a Florida como uno de los estados con mayor actividad en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.