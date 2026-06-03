Ejecutan a otro condenado en Florida mientras crecen las cifras de pena de muerte

Octava ejecución en Florida

Récord histórico en 2025

258 reos esperan ejecución

Las autoridades de Florida ejecutaron este martes a Andrew Lukehart, un hombre condenado por el asesinato de una bebé de 5 meses ocurrido en 1996.

La ejecución representa la octava realizada en Florida durante 2026 y ocurre después de que el estado registrara un récord de 19 ejecuciones el año pasado, la cifra más alta del país.

Andrew Lukehart fue ejecutado mediante inyección letal

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Segun EFE, Lukehart, de 53 años, recibió la inyección letal a las 18:19 hora local en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en la ciudad de Raiford, en el norte del estado.

Las autoridades penitenciarias confirmaron la ejecución poco después de que se llevara a cabo el procedimiento.

El hombre había sido condenado en 1997 por el asesinato de la hija de 5 meses de su entonces novia.

El crimen ocurrió un año antes de su condena, tras ser arrestado por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, Lukehart secuestró a la bebé mientras su novia se encontraba fuera de su vivienda en Jacksonville.

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Posteriormente, el condenado fue detenido por la Policía.

Durante la investigación, confesó que la menor murió después de que él la dejara caer de cabeza contra el suelo.

Según su declaración, entró en pánico tras el incidente.

Las autoridades señalaron que posteriormente arrojó el cuerpo de la bebé a un estanque.