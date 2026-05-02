Florida bajo alerta: tormentas intensas y posible tornado amenazan el arranque de mayo
Tormentas intensas en Florida Riesgo de tornado aislado Más de 12 millones El noroeste de Florida comenzó el fin de semana con un panorama climático inestable que encendió las alertas. Lluvias torrenciales, ráfagas intensas y la posibilidad de un tornado aislado marcaron el inicio de mayo en la región. El escenario responde al avance de […]
Publicado el02/05/2026 a las 08:46
- Tormentas intensas en Florida
- Riesgo de tornado aislado
- Más de 12 millones
El noroeste de Florida comenzó el fin de semana con un panorama climático inestable que encendió las alertas.
Lluvias torrenciales, ráfagas intensas y la posibilidad de un tornado aislado marcaron el inicio de mayo en la región.
El escenario responde al avance de un frente frío potente que impacta el estado durante el sábado.
Antes de su llegada, una combinación de humedad tropical y energía atmosférica creó condiciones propicias para tormentas severas.
Frente frío y calor extremo elevan el riesgo
El calor cercano a niveles récord contribuyó a fortalecer el sistema de tormentas.
Las altas temperaturas alimentaron la inestabilidad, favoreciendo fenómenos más intensos y de mayor duración.
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Meteorólogos advirtieron que la actividad podría pasar de células dispersas a una línea organizada de turbonada.
Este cambio aumentaría la intensidad de las lluvias y la fuerza de los vientos desde la tarde hasta la noche.
Ciudades bajo amenaza severa
El nivel de amenaza fue catalogado en 2 de 5 en la escala de tormentas severas.
La franja de riesgo se extiende desde el sur de Georgia hasta el centro de Florida.
Ciudades como Tallahassee, Jacksonville y Daytona Beach permanecen bajo vigilancia.
En el corredor de la Interestatal 4, incluyendo Tampa y Orlando, también se anticipan ráfagas potencialmente dañinas.
Vientos superiores a 96 km/h y riesgo de tornado
Uno de los principales peligros asociados al sistema son los vientos fuertes.
Se prevén ráfagas que podrían superar los 96 kilómetros por hora en varias zonas del estado.
La presencia de una corriente en chorro de bajo nivel incrementa la cizalladura del viento.
Ese factor podría transformar tormentas comunes en sistemas severos con mayor capacidad destructiva.
Evolución nocturna y millones afectados
Durante la tarde, existe la posibilidad de que se forme un tornado aislado.
El riesgo aumentaría si las tormentas interactúan con las brisas marinas en zonas costeras.
Aunque el frente frío avance hacia el centro de Florida y pierda fuerza gradualmente por la noche, la energía acumulada mantendrá la amenaza activa.
En total, más de 12 millones de personas se encuentran en el área bajo impacto potencial de estas condiciones severas, apuntó ‘Fox Weather‘.