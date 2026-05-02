Tormentas intensas en Florida

Riesgo de tornado aislado

Más de 12 millones

El noroeste de Florida comenzó el fin de semana con un panorama climático inestable que encendió las alertas.

Lluvias torrenciales, ráfagas intensas y la posibilidad de un tornado aislado marcaron el inicio de mayo en la región.

El escenario responde al avance de un frente frío potente que impacta el estado durante el sábado.

Antes de su llegada, una combinación de humedad tropical y energía atmosférica creó condiciones propicias para tormentas severas.

Frente frío y calor extremo elevan el riesgo

El calor cercano a niveles récord contribuyó a fortalecer el sistema de tormentas.