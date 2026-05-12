Florentino Pérez estalla: “No voy a dimitir” y convoca elecciones
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue contundente en su comparecencia ante los medios. “No voy a dimitir”, afirmó al inicio de una conferencia marcada por la tensión. Convoca elecciones en el club Florentino anunció que iniciará el proceso electoral y que buscará continuar al frente del club. “He pedido que se inicie el […]
Publicado el12/05/2026 a las 08:03
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue contundente en su comparecencia ante los medios.
“No voy a dimitir”, afirmó al inicio de una conferencia marcada por la tensión.
Convoca elecciones en el club
Florentino anunció que iniciará el proceso electoral y que buscará continuar al frente del club.
“He pedido que se inicie el proceso electoral… nos vamos a presentar”, explicó.
Respuesta a la crisis
El dirigente aseguró que existe una campaña en su contra y contra la institución.
“Se ha creado una situación absurda contra el Real Madrid y contra mí”, declaró.
Enfrentamiento con la prensa
Durante la conferencia, Florentino cuestionó a un periodista por publicaciones recientes.
Criticó directamente a medios por difundir información que considera falsa.
Niega rumores sobre su salud
El presidente también desmintió versiones sobre un supuesto problema grave de salud.
“Mi salud es perfecta”, aseguró.
Defiende su gestión
Florentino recordó su trabajo desde el año 2000 y defendió el modelo del club, donde los socios son los dueños.
Además, subrayó su nivel de actividad profesional:
“Trabajo como un animal”.
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