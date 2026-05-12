El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue contundente en su comparecencia ante los medios.

“No voy a dimitir”, afirmó al inicio de una conferencia marcada por la tensión.

Convoca elecciones en el club

Florentino anunció que iniciará el proceso electoral y que buscará continuar al frente del club.

“He pedido que se inicie el proceso electoral… nos vamos a presentar”, explicó.

Respuesta a la crisis

El dirigente aseguró que existe una campaña en su contra y contra la institución.