América queda fuera pese a remontada ante Pumas
América se quedó a un gol de completar una remontada histórica y fue eliminado por Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026. El empate 3-3 en la vuelta dejó el global 6-6, pero la posición en la tabla favoreció a los universitarios. El desenlace se definió en los últimos minutos. La eliminación refleja […]
Publicado el10/05/2026 a las 19:19
América se quedó a un gol de completar una remontada histórica y fue eliminado por Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026.
El empate 3-3 en la vuelta dejó el global 6-6, pero la posición en la tabla favoreció a los universitarios.
El desenlace se definió en los últimos minutos.
La eliminación refleja lo cerca que estuvo América de una remontada épica y el peso del reglamento en la Liguilla.
Pumas tomó ventaja con inicio contundente
El equipo universitario sorprendió con tres goles en los primeros 23 minutos. Ese arranque marcó el rumbo del partido y puso contra las cuerdas al América.
El dominio inicial parecía encaminar la serie sin complicaciones.
América reaccionó y rozó la remontada
Las Águilas lograron empatar el marcador en un partido de alta intensidad.
El equipo mostró capacidad de respuesta y llevó el encuentro hasta el límite.
La reacción los dejó a un paso de la clasificación.
El penal fallado marcó el desenlace
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Henry Martín tuvo la oportunidad de sellar el pase desde el punto penal en los minutos finales. Sin embargo, el disparo se estrelló en el poste.
La jugada terminó siendo determinante en la eliminación.
El reglamento favoreció a Pumas
Con el empate global, la posición en la tabla dio el pase a Pumas.
Este criterio terminó definiendo una serie que fue pareja en el marcador.
El resultado dejó fuera al América pese a su reacción.
Un partido marcado por intensidad y polémica
El encuentro tuvo decisiones arbitrales relevantes y momentos de tensión. Incluso se registró un gol anulado y jugadas revisadas con VAR.
El contexto aumentó la presión en los momentos clave del partido.
Pumas avanzará a semifinales para enfrentar a Pachuca, mientras América queda eliminado y deberá replantear su siguiente torneo.
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