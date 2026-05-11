América queda fuera pese a remontada ante Pumas

América se quedó a un gol de completar una remontada histórica y fue eliminado por Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026.

El empate 3-3 en la vuelta dejó el global 6-6, pero la posición en la tabla favoreció a los universitarios.

El desenlace se definió en los últimos minutos.

La eliminación refleja lo cerca que estuvo América de una remontada épica y el peso del reglamento en la Liguilla.

Pumas tomó ventaja con inicio contundente

El equipo universitario sorprendió con tres goles en los primeros 23 minutos. Ese arranque marcó el rumbo del partido y puso contra las cuerdas al América.