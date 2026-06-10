Cámara de Representantes aprueba 70.000 millones de dólares para fortalecer a ICE y la Patrulla Fronteriza
Publicado el09/06/2026 a las 16:17
- Aprueban fondos para ICE
- Financiamiento hasta 2029
- Cámara respalda plan migratorio
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto republicano que destina 70.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias para el resto del mandato del presidente Donald Trump.
La medida pone fin a varios meses de incertidumbre presupuestaria y garantiza recursos para las principales agencias encargadas de ejecutar la política migratoria de la Administración hasta 2029.
La Cámara Baja dio luz verde por un margen mínimo
La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias durante el resto del mandato de Trump.https://t.co/f68H4hlFHU
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 9, 2026
La propuesta fue aprobada este martes por la Cámara de Representantes.
La votación terminó con 214 votos a favor y 212 en contra.
Segun EFE, tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto será enviado al despacho del presidente Donald Trump.
La iniciativa ya había recibido el visto bueno del Senado la semana pasada.
Con este paso, el Congreso destraba una discusión presupuestaria que se había prolongado durante cuatro meses.
La ley asigna la mayor parte de los recursos al Servicio de Inmigración y Aduanas y a la Patrulla Fronteriza.
Los fondos también estarán disponibles para otras agencias federales vinculadas a la gestión migratoria.
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La aprobación llega después de un prolongado enfrentamiento político sobre el alcance y las funciones de estas instituciones.
El debate se intensificó tras la participación de las agencias en operativos contra migrantes en Mineápolis.
Según la información proporcionada, esos operativos estuvieron relacionados con la muerte del enfermero Alex Pretti y de Nicole Good.
Los desacuerdos frenaron el financiamiento durante meses
La disputa presupuestaria enfrentó a republicanos y demócratas en el Congreso.
Los legisladores demócratas condicionaron la aprobación de nuevos fondos a la implementación de restricciones adicionales para los agentes federales.
Esas medidas buscaban establecer nuevos límites a las actuaciones de las agencias migratorias.
Sin embargo, dichas restricciones nunca fueron implementadas.
Ante la falta de acuerdo, el financiamiento permaneció bloqueado durante meses.
El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), estuvo en el centro de las negociaciones.
Finalmente, la mayoría republicana logró sacar adelante la propuesta sin incorporar las condiciones exigidas por la oposición.
La votación reflejó la división existente en torno a la política migratoria impulsada por la Administración Trump.
ICE recibirá recursos muy superiores a los de años anteriores
Datos citados del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) indican que el presupuesto anual de ICE se había mantenido durante los últimos años por debajo de los 10.000 millones de dólares.
La cifra aprobada ahora representa un incremento significativo respecto a esos niveles de financiación.
La jefa de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Katherine Clark, expresó su oposición al proyecto.
Durante una intervención ante el Comité de Reglas de la Cámara, sostuvo que el Congreso no debería asignar más recursos a la agencia.
Clark argumentó que no era coherente aumentar el financiamiento cuando, según afirmó, el 60 % de las familias estadounidenses tienen dificultades para cubrir necesidades básicas.
A pesar de esas objeciones, la propuesta avanzó con respaldo republicano suficiente para ser aprobada.
Con la firma prevista de Trump, ICE y la Patrulla Fronteriza contarán con financiación garantizada hasta el final de su mandato en 2029.
La medida forma parte de un esfuerzo por retomar la agenda de detenciones y deportaciones masivas impulsada por la Administración.
El proyecto será enviado al presidente Donald Trump para su firma. Una vez promulgada la ley, las agencias migratorias federales dispondrán de recursos asegurados para operar durante el resto del mandato presidencial.