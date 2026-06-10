Cámara de Representantes aprueba 70.000 millones de dólares para fortalecer a ICE y la Patrulla Fronteriza

Aprueban fondos para ICE

Financiamiento hasta 2029

Cámara respalda plan migratorio

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto republicano que destina 70.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias para el resto del mandato del presidente Donald Trump.

La medida pone fin a varios meses de incertidumbre presupuestaria y garantiza recursos para las principales agencias encargadas de ejecutar la política migratoria de la Administración hasta 2029.

La Cámara Baja dio luz verde por un margen mínimo

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias durante el resto del mandato de Trump.https://t.co/f68H4hlFHU — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 9, 2026



La propuesta fue aprobada este martes por la Cámara de Representantes.

La votación terminó con 214 votos a favor y 212 en contra.

Segun EFE, tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto será enviado al despacho del presidente Donald Trump.

La iniciativa ya había recibido el visto bueno del Senado la semana pasada.

Con este paso, el Congreso destraba una discusión presupuestaria que se había prolongado durante cuatro meses.

La ley asigna la mayor parte de los recursos al Servicio de Inmigración y Aduanas y a la Patrulla Fronteriza.

Los fondos también estarán disponibles para otras agencias federales vinculadas a la gestión migratoria.

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La aprobación llega después de un prolongado enfrentamiento político sobre el alcance y las funciones de estas instituciones.

El debate se intensificó tras la participación de las agencias en operativos contra migrantes en Mineápolis.

Según la información proporcionada, esos operativos estuvieron relacionados con la muerte del enfermero Alex Pretti y de Nicole Good.