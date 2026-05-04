FIFA sancionará a jugadores por abandonar el campo
La FIFA endurece su postura ante las protestas dentro del fútbol. A través de la IFAB, el organismo aprobó una nueva norma que permitirá sancionar a jugadores y técnicos que abandonen el campo como forma de presión ante decisiones arbitrales. La medida busca frenar una práctica que ha ido en aumento en distintas competiciones. La […]
Publicado el04/05/2026 a las 09:31
La FIFA endurece su postura ante las protestas dentro del fútbol.
A través de la IFAB, el organismo aprobó una nueva norma que permitirá sancionar a jugadores y técnicos que abandonen el campo como forma de presión ante decisiones arbitrales.
La medida busca frenar una práctica que ha ido en aumento en distintas competiciones.
La nueva regla cambia la forma en que los equipos pueden protestar y refuerza el control arbitral en partidos oficiales.
La FIFA refuerza la autoridad arbitral
La decisión fue tomada de forma unánime durante una reunión especial de la IFAB. El mensaje es claro: los partidos no pueden interrumpirse por decisión de jugadores o entrenadores.
El organismo considera que abandonar el campo como protesta es una acción que afecta el desarrollo del juego y la integridad del espectáculo.
Expulsiones directas para jugadores y técnicos
La nueva normativa permite a los árbitros mostrar tarjeta roja a cualquier jugador que deje el terreno de juego en señal de protesta. Esta decisión quedará a criterio del organizador de cada competición.
Además, los miembros del cuerpo técnico también podrán ser expulsados si incitan a sus futbolistas a retirarse del campo durante un partido.
Los equipos podrían perder por abandono
La regla también contempla consecuencias colectivas. Si un equipo provoca la suspensión del partido al abandonar el campo, perderá el encuentro por forfeit.
Esto implica que el rival recibirá automáticamente los puntos, lo que añade un riesgo deportivo importante ante cualquier intento de protesta de este tipo.
La norma debutará en el Mundial 2026
La FIFA confirmó que esta medida será aplicada en la Copa del Mundo 2026. Las selecciones participantes serán notificadas para ajustar su comportamiento disciplinario antes del torneo.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será el primer gran escenario donde esta regla podría tener impacto directo en resultados oficiales.
Las federaciones y equipos deberán adaptarse rápidamente a la nueva normativa, que podría modificar la forma en que se gestionan las protestas dentro del campo.
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