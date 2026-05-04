FIFA sancionará a jugadores por abandonar el campo

La FIFA endurece su postura ante las protestas dentro del fútbol.

A través de la IFAB, el organismo aprobó una nueva norma que permitirá sancionar a jugadores y técnicos que abandonen el campo como forma de presión ante decisiones arbitrales.

La medida busca frenar una práctica que ha ido en aumento en distintas competiciones.

La nueva regla cambia la forma en que los equipos pueden protestar y refuerza el control arbitral en partidos oficiales.

La FIFA refuerza la autoridad arbitral

La decisión fue tomada de forma unánime durante una reunión especial de la IFAB. El mensaje es claro: los partidos no pueden interrumpirse por decisión de jugadores o entrenadores.