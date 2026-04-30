FIFA aumenta premios para el Mundial 2026

La FIFA confirmó un incremento histórico en la bolsa de premios para la Copa del Mundo 2026.

El nuevo monto supera ampliamente lo previsto inicialmente.

El aumento refleja el crecimiento económico del torneo y el impacto del nuevo formato con 48 selecciones.

Bolsa total alcanza cifra récord

El organismo anunció que repartirá 871 millones de dólares.

Esto representa más de 100 millones adicionales respecto al plan inicial.