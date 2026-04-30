FIFA aumenta premios para el Mundial 2026
La FIFA confirmó un incremento histórico en la bolsa de premios para la Copa del Mundo 2026. El nuevo monto supera ampliamente lo previsto inicialmente. El aumento refleja el crecimiento económico del torneo y el impacto del nuevo formato con 48 selecciones. Bolsa total alcanza cifra récord El organismo anunció que repartirá 871 millones de […]
Publicado el30/04/2026 a las 06:45
La FIFA confirmó un incremento histórico en la bolsa de premios para la Copa del Mundo 2026.
El nuevo monto supera ampliamente lo previsto inicialmente.
El aumento refleja el crecimiento económico del torneo y el impacto del nuevo formato con 48 selecciones.
Bolsa total alcanza cifra récord
El organismo anunció que repartirá 871 millones de dólares.
Esto representa más de 100 millones adicionales respecto al plan inicial.
Se trata de la mayor cifra en la historia del torneo.
Más equipos, mayor distribución
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones.
Esto implica una mayor repartición de recursos entre federaciones.
El nuevo formato amplía el alcance económico del torneo.
Pago garantizado para cada selección
Cada equipo clasificado recibirá al menos 12.5 millones de dólares.
De ese total, dos millones serán para preparación.
El resto corresponde al premio por participación.
Apoyo adicional para logística
La FIFA contempla un subsidio extra de 16 millones de dólares.
Este monto cubrirá gastos operativos de las delegaciones.
Incluye también boletos asignados a las federaciones.
Incremento frente a planes previos
En diciembre, la bolsa inicial era de 727 millones de dólares.
El nuevo anuncio eleva considerablemente ese monto.
El ajuste responde a mejores proyecciones financieras.
Ingresos del Mundial impulsan la decisión
La FIFA estima ingresos entre 11 mil y 14 mil millones de dólares.
Los derechos de transmisión representan la mayor fuente.
También se esperan ingresos importantes por venta de boletos.
Contexto de precios elevados en entradas
Los boletos han generado debate por sus altos costos.
En algunos casos, alcanzan cifras cercanas a los 11 mil dólares para la final.
Este factor influye en los ingresos proyectados.
El Mundial 2026 marcará un nuevo estándar económico en el futbol.
La FIFA continuará ajustando su estrategia financiera conforme se acerque el inicio del torneo.
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