¡Fiesta, perreo y nostalgia! La inauguración del Mundial en México 2026 causa revuelo ¿no era la verdadera Shakira?

¡Arrancó la fiesta mundialista!

Estrellas encendieron el Azteca

Memes inundaron las redes

El día tan esperado por millones de fanáticos alrededor del planeta finalmente llegó. El majestuoso e histórico Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) se vistió de gala para albergar la espectacular ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026. Con un recinto completamente abarrotado, la música, la cultura y el color se apoderaron de la cancha, pero como ya es una hermosa costumbre mexicana, los memes, las hipótesis más descabelladas y el debate en las redes sociales no se hicieron esperar.

El evento arrancó por todo lo alto con la imponente voz de Lila Downs dando la bienvenida oficial al grito de “¡Bienvenidos a México!”, acompañada de imponentes danzantes tradicionales. La energía se mantuvo a tope gracias a la participación de Maná y una colaboración que a la gran mayoría de la audiencia le fascinó: Belinda junto a Los Ángeles Azules poniendo a bailar a los miles de asistentes.

Otro de los grandes momentos de la tarde corrió a cargo de J Balvin, quien se robó las miradas y los comentarios de muchos usuarios que aseguraron que su vestuario era un doble tributo; por un lado, un homenaje al clásico estilo pachuco y, por el otro, un divertido guiño a los colores de la mismísima Chilindrina.

Del «clon» de Shakira al polémico perreo con trajes típicos

A pesar de los aplausos y el gran nivel de producción, la polémica y el humor ácido de las redes sociales se convirtieron en los grandes protagonistas de la jornada a través de varias tendencias que se viralizaron en cuestión de minutos:

¿La verdadera Shakira?: La reina de los mundiales apareció en el escenario principal para interpretar «Dai, Dai», el himno oficial de la Copa 2026. Sin embargo, su aspecto y algunos encuadres de la transmisión levantaron sospechas entre los internautas más conspiranoicos, quienes inundaron las plataformas con teorías e hipótesis de que se trataba de una doble o un «clon» de la barranquillera.

El choque cultural del perreo: Uno de los momentos que más dividió opiniones y desató críticas fue la presentación de la estrella nigeriana Sunny Ocean. A muchos televidentes no les agradó ver que los bailarines que portaban trajes típicos regionales terminaron perreando intensamente al ritmo del afrobeat de fondo, lo que generó un intenso debate sobre el respeto a las tradiciones y la modernidad de los shows de la FIFA.