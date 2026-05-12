FIA ajusta reglas y da ventaja a Aston Martin en F1
La FIA modificó el sistema de desarrollo de motores en la Fórmula 1, una decisión que podría beneficiar directamente a Aston Martin. Los cambios buscan evitar que los equipos queden rezagados de forma permanente. El nuevo esquema ya comienza a aplicarse en la temporada 2026. Las nuevas reglas permiten a equipos con bajo rendimiento mejorar […]
Publicado el12/05/2026 a las 09:06
La FIA modificó el sistema de desarrollo de motores en la Fórmula 1, una decisión que podría beneficiar directamente a Aston Martin.
Los cambios buscan evitar que los equipos queden rezagados de forma permanente.
El nuevo esquema ya comienza a aplicarse en la temporada 2026.
Las nuevas reglas permiten a equipos con bajo rendimiento mejorar más rápido y mantenerse competitivos.
FIA cambia el sistema de desarrollo de motores
El organismo introdujo ajustes al sistema de oportunidades de desarrollo para las unidades de potencia. Este mecanismo permite a los fabricantes realizar mejoras según su rendimiento.
El objetivo es equilibrar la competencia entre equipos.
Más oportunidades para equipos rezagados
Los constructores con menor rendimiento podrán acceder a más actualizaciones. Aquellos con mayor desventaja tendrán incluso doble oportunidad de mejora.
Esto busca evitar diferencias permanentes en el campeonato.
Más horas de pruebas según rendimiento
La FIA también ajustó el número de horas permitidas en banco de pruebas. Los equipos con mayor desventaja podrán realizar más tiempo de desarrollo técnico.
El cambio amplía las opciones para cerrar la brecha competitiva.
Apoyo económico adicional en casos extremos
Los equipos que estén muy por debajo del rendimiento recibirán un aumento en el límite presupuestario. Este recurso podrá utilizarse para mejorar el desarrollo del motor.
La medida aplica como un apoyo puntual dentro del reglamento.
Aston Martin aparece como principal beneficiado
El equipo británico ha tenido dificultades con su unidad de potencia en el inicio de la temporada. Bajo las nuevas reglas, tendrá más margen para trabajar en mejoras.
Esto podría cambiar su rendimiento en el corto plazo.
La FIA evaluará el rendimiento de los motores en las próximas carreras para definir qué equipos podrán aplicar estas mejoras durante la temporada.
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