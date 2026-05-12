FIA ajusta reglas y da ventaja a Aston Martin en F1

La FIA modificó el sistema de desarrollo de motores en la Fórmula 1, una decisión que podría beneficiar directamente a Aston Martin.

Los cambios buscan evitar que los equipos queden rezagados de forma permanente.

El nuevo esquema ya comienza a aplicarse en la temporada 2026.

Las nuevas reglas permiten a equipos con bajo rendimiento mejorar más rápido y mantenerse competitivos.

FIA cambia el sistema de desarrollo de motores

El organismo introdujo ajustes al sistema de oportunidades de desarrollo para las unidades de potencia. Este mecanismo permite a los fabricantes realizar mejoras según su rendimiento.