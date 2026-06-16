¿Pueden los probióticos mejorar la fertilidad masculina? Descrubre que dicen los estudios
Publicado el16/06/2026 a las 09:36
- Intestino clave para fertilidad.
- Probióticos apoyan salud masculina.
- Microbioma influye en testosterona.
La salud intestinal gana protagonismo en la conversación sobre el bienestar masculino.
Cada vez más investigaciones sugieren que el microbioma podría influir en aspectos que van mucho más allá de la digestión, incluyendo la fertilidad, la testosterona y la salud sexual.
Un intestino sano podría impactar la fertilidad masculina
Durante años, la fertilidad masculina se analizó principalmente desde factores como la producción de espermatozoides, la función testicular y los niveles hormonales.
Sin embargo, investigaciones recientes apuntan a una conexión conocida como el eje intestino-testículo, un sistema de comunicación mediante el cual las bacterias intestinales pueden influir en procesos relacionados con la reproducción masculina.
Los expertos explican que el microbioma participa en la regulación del sistema inmunológico, el equilibrio hormonal y la producción de compuestos que ayudan a controlar la inflamación y el estrés oxidativo.
Estos mecanismos son especialmente importantes porque la inflamación crónica y el daño oxidativo se han asociado con una menor calidad espermática.
¿Qué ocurre cuando el microbioma se desequilibra?
Cuando las bacterias beneficiosas disminuyen y aumentan los microorganismos potencialmente dañinos, se produce una condición conocida como disbiosis.
Entre los posibles efectos asociados se encuentran:
• Mayor inflamación sistémica.
• Alteraciones hormonales.
• Incremento del estrés oxidativo.
• Menor calidad espermática.
• Cambios en el metabolismo.
Según diversas investigaciones, algunas bacterias intestinales pueden influir en la manera en que el organismo procesa hormonas masculinas como la testosterona.
Además, un intestino alterado puede aumentar la permeabilidad intestinal, permitiendo que sustancias inflamatorias lleguen al torrente sanguíneo y afecten diferentes órganos, incluido el sistema reproductivo.
La testosterona también tendría relación con el intestino
La testosterona es una de las hormonas más importantes para la salud masculina.
No solo participa en la libido, sino también en la masa muscular, la energía, el estado de ánimo, la fertilidad y la composición corporal.
Aunque los probióticos no funcionan como un potenciador directo de testosterona, los especialistas señalan que podrían ayudar a crear un entorno favorable para el equilibrio hormonal al mejorar la salud intestinal.
Entre los factores que influyen en la producción y el metabolismo hormonal destacan:
• Inflamación.
• Salud hepática.
• Control del azúcar en sangre.
• Composición corporal.
• Estado del microbioma.
Por esta razón, algunos médicos consideran que problemas digestivos persistentes pueden formar parte de una historia más amplia relacionada con el bienestar hormonal masculino.
Los probióticos despiertan interés en la salud reproductiva
Los probióticos son microorganismos vivos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal.
Las cepas más estudiadas en hombres pertenecen principalmente a los géneros:
• Lactobacillus
• Bifidobacterium
Diversos estudios han observado que hombres con problemas de fertilidad suelen presentar menores niveles de bacterias beneficiosas y una mayor presencia de microorganismos asociados con procesos inflamatorios.
Algunas investigaciones clínicas también han encontrado mejoras en parámetros como la concentración y movilidad de los espermatozoides tras varios meses de suplementación con determinadas cepas probióticas.
Aunque los científicos advierten que aún se necesitan más estudios, los resultados han despertado interés sobre el papel que podría desempeñar el microbioma en la fertilidad masculina.
La alimentación sigue siendo la protagonista
Los expertos coinciden en que ningún suplemento puede sustituir una alimentación equilibrada.
Para favorecer un microbioma saludable suelen recomendar:
• Consumir más frutas y verduras.
• Aumentar la ingesta de fibra.
• Incluir legumbres y cereales integrales.
• Incorporar alimentos fermentados como yogur o kéfir.
• Reducir ultraprocesados.
• Limitar el consumo excesivo de alcohol.
• Mantener actividad física regular.
Los alimentos ricos en fibra ayudan a producir ácidos grasos de cadena corta, compuestos que participan en la regulación de la inflamación, el metabolismo y la salud intestinal.
Más allá de la digestión
La evidencia científica continúa creciendo, pero el mensaje principal parece cada vez más claro: el microbioma intestinal no solo interviene en la digestión.
Las bacterias que habitan el intestino también participan en procesos relacionados con la inmunidad, el metabolismo, el equilibrio hormonal y la salud reproductiva masculina.
Por ello, especialistas en salud masculina consideran que cuidar el intestino podría convertirse en una estrategia complementaria para proteger la fertilidad, apoyar niveles hormonales saludables y favorecer el bienestar general a largo plazo.
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FUENTE: iHerb. Why Men Need Probiotics: Gut Health / ExSeed